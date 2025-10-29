 Prie karinės bazės Belgijoje vėl pastebėti dronai

2025-10-29 13:07
Viljama Sudikienė (ELTA)

Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas trečiadienį patvirtino, kad praėjusią naktį virš karinės bazės vėl buvo pastebėti keli dronai, policija ir žvalgybos tarnybos atlieka incidento tyrimą.

Prie karinės bazės Belgijoje vėl pastebėti dronai / Asociatyvi tinklalapio „mil.in.ua“ nuotr.

Anksčiau Th. Franckenas patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad šeštadienio vakarą virš karinio poligono Marche-en-Famenne vietovėje praskrido keli dronai.

„Tai nebuvo mėgėjų, o kvalifikuotų dronų pilotų darbas“, – socialiniame tinkle X parašė ministras. Jis pabrėžė, kad reikia kuo greičiau įsigyti atitinkamą įrangą. „Pirkimo byla parengta. Nebėra laiko gaišti!“ – pareiškė jis.

Belgijos vyriausybė šiuo metu išgyvena krizę, vykstant sudėtingoms deryboms dėl biudžeto ir taupymo priemonių.

Anksčiau Belgijoje dronai buvo pastebėti spalio pradžioje netoli Elsenborno karinio poligono.

