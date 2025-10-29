Prie karinės bazės Belgijoje vėl pastebėti dronai

Anksčiau Th. Franckenas patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad šeštadienio vakarą virš karinio poligono Marche-en-Famenne vietovėje praskrido keli dronai.
„Tai nebuvo mėgėjų, o kvalifikuotų dronų pilotų darbas“, – socialiniame tinkle X parašė ministras. Jis pabrėžė, kad reikia kuo greičiau įsigyti atitinkamą įrangą. „Pirkimo byla parengta. Nebėra laiko gaišti!“ – pareiškė jis.
Belgijos vyriausybė šiuo metu išgyvena krizę, vykstant sudėtingoms deryboms dėl biudžeto ir taupymo priemonių.
Anksčiau Belgijoje dronai buvo pastebėti spalio pradžioje netoli Elsenborno karinio poligono.
