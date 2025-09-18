Po komentarų apie Charlie Kirko nužudymą nutraukiama Jimmy Kimmelo pokalbių laida

Apie šį žingsnį, kritikų įvertintą kaip vyriausybės cenzūrą, trečiadienį netikėtai pranešė tinklas ABC.
Sprendimu pasidžiaugė prezidentas Donaldas Trumpas, kuris jau ilgą laiką peikia komikus, kurie iš jo juokiasi.
„Puiki žinia Amerikai, – rašė jis savo platformoje „Truth Social“. – Sveikiname ABC, kad pagaliau išdrįso padaryti tai, kas turėjo būti padaryta.“
D. Trumpas, kuris liepą taip pat džiaugėsi dėl J. Kimmelo kolegos, savo pokalbių laidą vedančio satyriko Stepheno Colberto, atleidimo, tada paragino atleisti dar du komikus.
„Tai palieka Jimmy ir Sethą, du visiškus nevykėlius, netikrų naujienų kanale NBC. Jų reitingai taip pat siaubingi. Padaryk tai, NBC!!!“, – sakė D. Trumpas, turėdamas omeny Jimmy Falloną ir Sethą Meyersą.
Holivude, kur filmuojama J. Kimmelo laida, prieš trečiadienį prasidedant filmavimui žiūrovai nebuvo įleidžiami į studiją.
Šis skandalas kilo praėjus savaitei po to, kai Ch. Kirkas, artimas D. Trumpo sąjungininkas, buvo nušautas Jutos universiteto miestelyje. Žmogžudystė sukėlė karštas diskusijas dėl atsakomybės giliai susiskaldžiusioje šalyje, kur konservatoriai, įskaitant D. Trumpą, kaltino „radikalią kairę“.
Šią savaitę institucijos paskelbė, kad 22-ejų Tyleris Robinsonas buvo šaulys, ir jam buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo.
„Vienas iš savųjų“
Pirmadienį J. Kimmelas kalbėjo apie šaudymą monologe savo laidos pradžioje.
„MAGA gauja desperatiškai bando šį vaikį, kuris nužudė Charlie Kirką, pavaizduoti kaip ką nors kitą nei vieną iš savųjų ir (daro) viską, ką gali, kad iš to išpeštų politinių taškų“, – sakė J. Kimmelas, turėdamas omenyje prezidento judėjimą „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great Again).
Tada jis parodė vaizdo įrašą, kuriame D. Trumpas, atsakydamas į klausimą apie tai, kaip jį paveikė Ch. Kirko mirtis, pradėjo girtis nauja pokylių sale, kurią jis stato Baltuosiuose rūmuose, o studijos publika prapliupo juoku.
„Ne taip suaugęs žmogus gedi tokio žmogaus kaip draugo nužudymo. Taip keturmetis gedi auksinės žuvelės“, – teigė J. Kimmelas.
JAV federalinės ryšių komisijos (FCC) pirmininkas Brendanas Carras trečiadienį atvirai grasino atimti ABC filialų, transliuojančių J. Kimmelo laidą, licencijas.
„Manau, kad jau seniai laikas jiems (filialams) pasipriešinti (...) ir pasakyti: „Klausykite, mes daugiau nerodysime Kimmelo laidos, kol jūs neišsiaiškinsite šios situacijos, nes mums gresia prarasti FCC licencijas“, – teigė jis dešiniojo sparno tinklalaidžių vedėjui Benny Johnsonui.
„Galime tai padaryti lengvuoju arba sunkiuoju būdu. Šios įmonės gali rasti būdų, kaip pakeisti elgesį ir, tiesą sakant, imtis veiksmų prieš Kimmelą, kitaip FCC laukia papildomi darbai“, – pridūrė B. Carras.
Po kelių valandų „Nexstar“, vienas didžiausių ABC filialų, paskelbė, kad pašalins laidą iš savo kanalų.
„Nexstar“ šiuo metu vykdo milijardų dolerių vertės susijungimą su konkurentu, kuriam reikės FCC patvirtinimo.
„Disney“ priklausanti ABC pasekė „Nexstar“ pavyzdžiu ir pašalino vėlyvo vakaro pokalbių laidą iš programų tinklelio visoje šalyje.
J. Kimmelas šio sprendimo dar nekomentavo. Jo atstovai taip pat neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti.
Naujausi komentarai