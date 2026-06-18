Po susitarimo su Iranu Izraelio premjeras pabrėžia būtinybę išsaugoti svarbius ryšius su JAV

„Kova dar nesibaigė, laukia kiti iššūkiai. Jiems reikia ramaus proto, tvirtos Izraelio saugumo interesų gynybos ir kartu mūsų gyvybiškai svarbių santykių su draugais amerikiečiais, kurie šioje kovoje stovėjo petys į petį su mumis, išsaugojimo – šią partnerystę mes giliai vertiname“, – sakė B. Netanyahu, cituotas jo biuro išplatintame pranešime.
B. Netanyahu dar tiesiogiai nekomentavo susitarimo, nors kai kurie jo koalicijos nariai jį atmetė dar prieš trečiadienį paskelbiant teksto detales.
Jo ketvirtadienio komentarai nuskambėjo JAV ir Izraelio santykiams pašlijus dėl susitarimo su Iranu, kurį Izraelio analitikai taip pat griežtai sukritikavo, teigdami, kad juo faktiškai įtvirtinami Irano laimėjimai, o Izraeliui jautriausias klausimas – jo saugumas – atidedamas.
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