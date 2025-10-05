Po „sustabdyto perversmo“ Sakartvelo premjeras žada suimti opozicijos narius

„Jau suimta keletas žmonių – visų pirma, bandymo nuversti valdžią organizatoriai“, – sakė jis žurnalistams.
I. Kobakhidzė pridūrė, kad pagrindinei šalies opozicijos jėgai „nebebus leidžiama aktyviai dalyvauti Sakartvelo politikoje“.
Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Kobakhidzė sekmadienį pažadėjo suimti opozicijos narius po to, kai valdančioji partija laimėjo vietos rinkimus, o policija panaudojo jėgą prieš protestuotojus, bandžiusius patekti į prezidento rūmus.
