Už valdančiosios partijos politiko plakatų sugadinimą sulaikyta Sakartvelo opozicijos veikėja

Tai dar vienas kampanijos, kurią kritikai vadina intensyvėjančiu susidorojimu su kitaminčiais, epizodas, o Vakarai reiškia susirūpinimą dėl demokratijos nuosmukio šioje Kaukazo valstybėje.
Sakartvelas, oficiali šalis kandidatė į Europos Sąjungą (ES), po spalį įvykusių ginčijamų parlamento rinkimų, kuriuose pergalę paskelbė valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“, išgyvena politinę suirutę.
Opozicinės jėgos kaltina „Sakartvelo svajonę“ suklastojus rinkimų rezultatus, krypstant autoritarinio valdymo ir Rusijos link, bet pati partija šiuos kaltinimus atmeta.
Sakartvelo vidaus reikalų ministerija nurodė, kad proeuropietiškos partijos „Droa“ lyderė Elenė Choštarija buvo sulaikyta dėl kaltinimų „turto sugadinimu“.
Ministerija pridūrė, kad opozicionierės sulaikymas įvyko praėjus dienai po to, kai ji, kaip teigiama, subjaurojo „Sakartvelo svajonės“ kandidato į Tbilisio merus plakatus.
Jei ji bus pripažinta kalta, moteriai gresia laisvės atėmimo bausmė iki penkerių metų.
Per pastaruosius metus tai jau ne pirmas kartas, kai opozicijos veikėjai, demokratijos šalininkai ir žurnalistai yra sulaikomi arba jiems skiriamos laisvės atėmimo bausmės.
45 metų buvusi įstatymų leidėja E. Choštarija ne kartą kritikavo „Sakartvelo svajonę“, kaltindama partiją autoritarinėmis praktikomis ir demokratijos nuosmukiu.
Praėjusią savaitę Sakartvelo valstybinė saugumo tarnyba sulaikė opozicinės partijos „Jungtinis nacionalinis judėjimas“ lyderį Levaną Chabeišvilį.
Jo sulaikymas įvyko prieš spalio 4 dienos vyksiančius vietos rinkimus, kuriuos dauguma opozicinių partijų pareiškė boikotuosiantys.
L. Chabeišvilis paragino surengti masines demonstracijas, siekdamas priversti vyriausybę atsistatydinti.
