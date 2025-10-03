Po Trumpo spaudimo iš „App Store“ pašalinta ICE agentų judėjimo sekimo programėlė

Pastaraisiais mėnesiais, D. Trumpo deportacijų kampanijai įgaunant pagreitį įvairiuose šalies miestuose, tokios programėlės vis populiarėjo.
Tačiau prezidento administracijos pareigūnai šias programėles griežtai kritikavo, esą jos kelia pavojų pareigūnams, ypač po praėjusį mėnesį Teksase įvykusių mirtinų šaudynių ICE įstaigoje.
Pareigūnų teigimu, šaulys keletą dienų prieš ataką būtent tokią programėlę ir naudojo.
Per šaudynes žuvo du ICE sulaikyti asmenys, dar vienas buvo sužeistas, tačiau tyrėjai mano, kad šaulys taikėsi į ICE darbuotojus.
Prie ICE įstaigų ir tarnybos operacijų metu visoje šalyje vyko protestai, nes dėl D. Trumpo masinių deportacijų kampanijos tūkstančiai migrantų buvo suimti, dažnai kaukėtų agentų.
Ketvirtadienio vakarą AFP žurnalistams „Apple App Store“ parduotuvėje ICE sekimo programėlių, įskaitant populiariąją „ICEBlock“, rasti nepavyko.
Apie programėlių pašalinimą pirmasis pranešė portalas „Fox Business“, o generalinė prokurorė Pam Bondi portalui sakė, kad Teisingumo departamentas „šiandien kreipėsi į „Apple“ ir pareikalavo pašalinti „ICEBlock“ programėlę iš „App Store“ parduotuvės, o „Apple“ tai ir padarė“.
Į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti komentarą „Apple“ iš karto neatsakė.
„Remdamiesi informacija, kurią gavome iš teisėsaugos institucijų apie su „ICEBlock“ susijusius pavojus saugumui, iš „App Store“ šią ir panašias programėles pašalinome“, – savo pareiškime naujienų portalui „NBC News“ teigė bendrovė.
Naujausi komentarai