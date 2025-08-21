Uganda pasiekė susitarimą su JAV dėl migrantų priėmimo

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija susitarė dėl žmonių siuntimo į trečiąsias šalis, įskaitant Salvadorą bei Esvatinį. Šiuos susitarimus griežtai kritikuoja žmogaus teisių grupės.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, maždaug 1,7 mln. gyventojų turinti Uganda jau yra priėmusi didžiausią pabėgėlių populiaciją Afrikoje. Tai dar viena Rytų Afrikos valstybė, pasirašiusi tokį susitarimą su Vašingtonu – po Ruandos ir Pietų Sudano.
„Susitarimas susijęs su trečiųjų šalių piliečiais, kuriems Jungtinės Valstijos negali suteikti prieglobsčio ir kurie nenori grįžti į savo kilmės šalis arba turi tam priežasčių“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Ugandos užsienio reikalų ministerijos nuolatinis sekretorius Vincentas Bagiire'as (Vinsentas Bagiras).
Jo teigimu, tai laikinas susitarimas, kuriame nurodyta, kad „asmenys, turintys teistumą, ir nelydimi nepilnamečiai nebus priimami“.
V. Bagiire'as taip pat sakė, jog Uganda pageidauja, kad į jos teritoriją „būtų perkeliami asmenys iš Afrikos šalių“.
„Abi pusės derina išsamias susitarimo įgyvendinimo sąlygas“, – pridūrė jis.
