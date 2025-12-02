Pokalbio Maskvoje rezultatų laukiantis Zelenskis: deja, ukrainiečiai žūsta

Tačiau Ukrainos vadovas neatmetė ir to, kad proveržis nebus pasiektas. Jei derybos toliau liks dialogo lygyje, tai tolesnių derybų lygmuo esą nebus toks aukštas. V. Zelenskis dar kartą pareikalavo rezultatų. „Deja, ukrainiečiai žūsta“, – teigė jis.
JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas antradienį Maskvoje susitinka su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Deramasi bus nedalyvaujant ukrainiečiams ar kitoms Europos šalims. V. Zelenskis patvirtino, kad pirmadienį kalbėjosi su S. Witkoffu. „Norėčiau palaukti šio vakaro“, – sakė jis, paklaustas apie pokalbio vertinimą.
V. Zelenskis pakartojo reikalavimą, be kita ko, dėl saugumo garantijų ilgam laikotarpiui.
„Turime užbaigti karą taip, kad Rusija negalėtų per metus grįžti su trečiąja per dešimt metų invazija, – kalbėjo jis. – Jie nepasiekė savo tikslo užimti mūsų valstybę“. Kiti kritiniai diskutuojamo taikos plano punktai yra teritoriniai klausimai bei kaip elgtis su ES įšaldytais Rusijos milijardais.
