Popiežius giria naujienų agentūrų vaidmenį „post-tiesos“ ir dirbtinio intelekto amžiuje

„Pasauliui reikia laisvos, tikslios ir objektyvios informacijos“, – sakė jis Vatikane vykusioje naujienų agentūrų tinklo „MINDS International“, kuriam priklauso ir agentūra AFP, audiencijoje.
„Savo kantriu ir kruopščiu darbu galite tapti užtvara prieš tuos, kurie, pasitelkdami senovinį melo meną, siekia sukelti susiskaldymą, kad galėtų valdyti skaldydami“, – pridūrė jis.
„Jūs taip pat galite būti pilietiškumo tvirtovė, sauganti nuo neužtikrintumo ir post-tiesos pinklių“, – teigė jis.
Popiežius sakė, kad kruopštus, etika paremtas naujienų rengimas yra „priešnuodis prieš klaidingos informacijos plitimą“.
Jis atkreipė dėmesį į krizę, su kuria susiduria naujienų ir žiniasklaidos agentūros, kurių tradicinis reklamos pardavimo modelis, skirtas jų darbui finansuoti, buvo sunaikintas atsiradus internetui, o DI pokalbių robotai dabar smarkiai sumažino žmonių, besilankančių jų interneto svetainėse, skaičių.
„Dirbtinis intelektas keičia tai, kaip gauname informaciją ir bendraujame, tačiau kas ir kokiais tikslais jam vadovauja?“ – klausė popiežius.
„Turime būti budrūs, kad technologijos nepakeistų žmonių, o informacija ir ją valdantys algoritmai šiandien neatsidurtų keleto asmenų rankose“, – perspėjo jis.
Pirmasis JAV kilmės Bažnyčios vadovas pats yra tapęs sintetinės vaizdakaitos (deepfake) vaizdo įrašų internete auka, kuriuose jis pasirodo sakantis kalbas, sudėliotas naudojant DI.
Anksčiau jis ragino paleisti visame pasaulyje įkalintus žurnalistus, o ketvirtadienį pakartojo, kad jų darbas „niekada negali būti laikomas nusikaltimu“.
Pontifikas taip pat pagerbė darbe žuvusius žurnalistus, pavadindamas juos „karo ir karo ideologijos, kuria siekiama, kad žurnalistų apskritai nebūtų, aukomis“.
„Negalime jų pamiršti! Jei šiandien žinome, kas vyksta Gazoje, Ukrainoje ir kiekvienoje kitoje bombomis sukruvintoje žemėje, didele dalimi esame skolingi jiems“, – sakė jis.
Popiežius ragino piliečius „vertinti ir remti profesionalus ir agentūras, kurie savo darbe demonstruoja rimtumą ir tikrąją laisvę“.
„Laisva prieiga prie informacijos yra ramstis, palaikantis mūsų visuomenių statinį, todėl esame pašaukti ją ginti ir garantuoti“, – sakė jis.
