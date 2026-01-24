Popiežius perspėjo dėl dirbtinio intelekto algoritmų rizikos

Pranešime, skirtame pasaulinei socialinių komunikacijų dienai, popiežius teigė, kad dirbtinio intelekto sistemos atspindi jų kūrėjų pasaulėžiūrą ir gali formuoti mąstymo modelius, atkartodamos duomenyse, kuriuos apdoroja, įterptus šališkumus.
„Iššūkis (...) yra žmogaus tapatybės ir autentiškų santykių apsauga“, – sakė pontifikas.
Leono XIV perspėjimas pasirodė tuo metu, kai generatyvinis dirbtinis intelektas sparčiai žengia į priekį, atkartodamas, keisdamas ir kurdamas vaizdus, muziką ir tekstus iki tokio lygio, kad kartais jų neįmanoma atskirti nuo žmogaus sukurtų darbų.
Generatyvinis dirbtinis intelektas tapo nepakeičiamu įrankiukai kuriems aukšto lygio veikėjams, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą), kuris savo internetinėse paskyrose paskelbė arba perspausdino kompiuteriu sukurtus vaizdus.
Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad tik nedidelis skaičius įmonių turi didelę galią dirbtinio intelekto plėtrai ir kad dirbtinio intelekto įrankiai didina „sunkumą atskirti realybę nuo simuliacijos“.
Nuo pat savo išrinkimo popiežiumi praėjusią gegužę, tapęs pirmuoju popiežiumi iš Jungtinių Valstijų, Leonas XIV nuolat perspėjo dėl augančios dirbtinio intelekto technologijų įtakos.
Jis taip pat kritikavo sistemas, kurios statistinę tikimybę pateikia kaip patikimas žinias, teigdamas, kad tokios priemonės galiausiai siūlo tik apytikslius duomenis.
Jis teigė, kad ateities iššūkis yra sukurti veiksmingą valdymą ir paragino mokyti jaunimą, kaip algoritmai veikia realybės suvokimą.
Praėjusį mėnesį jis pasmerkė spartėjantį dirbtinio intelekto naudojimą karinėse srityse, perspėdamas neperduoti gyvybės ir mirties sprendimų mašinoms.
