Popiežius sukritikavo Trumpą

„Esu tvirtai įsitikinęs, kad Europos vaidmuo labai svarbus ir kad Europos šalių vienybė iš tikrųjų yra reikšminga, ypač šiuo atveju, – kalbėjo popiežius. – Deja, ne visi tai supranta. Bet manau, kad čia yra didelis šansas visų Europos šalių lyderiams susivienyti“.
Leonas XIV teigė dar visiškai neperskaitęs JAV Ukrainos taikos plano. Tačiau jis manąs, „kad kai kurios dalys, kurias mačiau, reiškia didžiulius pokyčius to, kas daugeliui daugelį metų buvo tikrasis aljansas tarp Europos ir Jungtinių Valstijų“.
Katalikų bažnyčios vadovas neatskleidė, ar atsilieps į Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kvietimą aplankyti jo šalį. Prieš tai popiežius priėmė Ukrainos vadovą savo vasaros rezidencijoje Kastel Gandolfe. Per 30 minučių trukusį pokalbį jis patvirtino Šventojo Sosto pasirengimą „suteikti erdvę ir galimybę deryboms ir pokalbiams“. Pasiūlymas, anot pontifiko, kol kas nebuvo priimtas, „tačiau mes esame pasirengę ieškoti sprendimo ir ilgalaikės bei teisingos taikos“.
