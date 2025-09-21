 Poroms viešbučių tinklas skirs premijas: įvardijo, ką reikia padaryti

2025-09-21 15:09
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vienas Lenkijos viešbučių tinklas pradeda premijų programą, kad paskatintų savo svečius susilaukti vaikų. 

„Arche“ grupė, kuriai visoje šalyje priklauso 23 viešbučiai, savo portale apgailestauja, kad jau 12 metų Lenkijoje mažėja gimstamumas. Todėl, siekdama padidinti gimimų skaičių šalyje, „Arche“ žada poroms „nemokamą šeimos šventę“, pavyzdžiui, krikštynas, jei jos įrodys, kad jų atžalos gimimas susijęs su viešnage viename tinklo viešbučių.

Poroms, kurios įsigys būstą įmonei priklausančiame nekilnojamojo turto objekte ir tada susilauks vaiko, žadama 10 tūkst. zlotų (2 tūkst. 345 eurų) premija.

Portale rašoma, kad programa skirta heteroseksualioms poroms, kurioje bent vienas  partneris yra pilnametis Lenkijos pilietis ir kuri gyvena Lenkijoje.

Birželio pabaigoj Lenkijos gyventojų skaičius siekė 37,4 mln. Tai yra milijonu mažiau nei prieš dešimtmetį. Remiantis statistika, pernai suskaičiuota 157 tūkst. mažiau gimimų nei mirčių.

