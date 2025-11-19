Prancūzija: COP30 susitarimas dar toli gražu nepasiektas

COP30 šeimininkė Brazilija antradienį paskelbė susitarimo projektą, tikėdamasi, kad šalys susitars dėl labiausiai ginčytinų klausimų jau trečiadienį, likus dviem dienoms iki konferencijos Beleno mieste pabaigos.
„Ne, šiandien (trečiadienį – AFP) COP sprendimas nebus priimtas. Nematau, kaip tai galėtų įvykti“, – naujienų agentūrai AFP sakė už Prancūzijos perėjimą prie ekologiškesnės ekonomikos atsakinga ministrė Monique Barbut.
„Tačiau, taip, šiek tiek judesio yra. Bet mes vis dar toli nuo tikslo, nes, mūsų vertinimu, tai turi būti išsamus paketas“, – po koordinacinio susitikimo su kolegomis iš Europos sakė ji.
Tačiau ministrė pridūrė jaučianti daugiau optimizmo nei antradienį.
Susitarimo tekstas turės užglaistyti didelius esamus nesutarimus dėl išsivysčiusių šalių finansinių įsipareigojimų, „vienašališkų“ prekybos priemonių ir iškastinio kuro naudojimo nutraukimo.
Europos šalys atmetė besivystančių šalių raginimus padidinti savo finansinius įsipareigojimus kovai su klimato kaita.
„Didinti prisitaikymui skirto finansavimo mes nesvarstome“, – sakė Airijos klimato ministras Darraghas O'Brienas.
Naujas jo projektas turi būti paskelbtas trečiadienį.
ELTA primena, kad 30-oji JT klimato kaitos konferencija Brazilijos mieste Belene vyksta lapkričio 10-21 d.
Jos metu daugiau kaip 190 šalių diskutuoja, kaip pažaboti klimato krizę ir jos niokojantį poveikį, įskaitant dažnesnes ir stipresnes sausras, audras, miškų gaisrus ir potvynius.
Konferencijoje COP30 vykstančiose derybose taip pat sprendžiami skurdesnių šalių reikalavimai skirti daugiau lėšų prisitaikyti prie vis sunkesnių klimato sąlygų.
Nepaisant ankstesnių įsipareigojimų, tik maždaug trečdalis šalių iki konferencijos pateikė savo klimato planus laikotarpiui iki 2035 m.
