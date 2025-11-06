„Šiandien mes susirinkome čia, Amazonijos širdyje, žmonijai labai svarbiu momentu. Tai akimirka, kuri reikalauja drąsos, bendradarbiavimo ir tvirto įsipareigojimo mūsų planetos ateičiai“, – atogrąžų miškuose įsikūrusiame Beleme sakė Williamas.
Princas Williamas: COP30 klimato kaitos viršūnių susitikimas yra labai svarbus momentas žmonijai
2025-11-06 19:49
Jungtinės Karalystės (JK) princas Williamas (Viljamas) ketvirtadienį pasaulio lyderiams pareiškė, kad Brazilijoje vyksiantis COP30 klimato kaitos viršūnių susitikimas yra „labai svarbus momentas“ planetai, reikalaujantis visų tautų drąsos ir įsipareigojimo.
Princas Williamas / AFP nuotr.
