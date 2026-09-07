Prancūzija: JAV derybininkai mato Rusijos norą derėtis dėl Ukrainos

JAV derybininkai savaitgalį Kyjive vykusiose derybose Europos atstovams teigė, kad Rusija rodo „naują norą“ derėtis dėl karo Ukrainoje, pirmadienį pranešė Prancūzijos prezidentūra.
„Amerikiečiai mums pasakė, kad iš Rusijos pusės atsirado naujas noras derėtis po Dūmos rinkimų, ir mes turėtume pasirengti naujam derybų startui“, – žurnalistams sakė prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) padėjėjas, turėdamas omenyje rugsėjo 18–20 dienomis vyksiančius Rusijos parlamento rinkimus.
JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) sekmadienį informavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį apie šeštadienį vykusias derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, taip pat atskirai informavo Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) atstovus.