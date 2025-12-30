Prancūzija ketveriems metams atidėjo plastikinių puodelių draudimą

Draudimas turėjo įsigalioti sausio 1 dieną. Tačiau Ekologinių permainų ministerija teigė, kad neseniai atliktos „techninių galimybių atsisakyti plastikinių puodelių“ peržiūros rezultatai pateisina termino nukėlimą.
Oficialiame dekrete ji nurodė, kad 2028 metais bus atlikta nauja „pažangos, padarytos keičiant vienkartinius plastikinius puodelius“, peržiūra. Ministerija pridūrė, kad dabar draudimas bus pradėtas taikyti 2030 metų sausio 1 dieną.
Pastarąjį dešimtmetį Prancūzija palaipsniui įvedė vienkartinių plastikinių gaminių draudimus, nes aplinkosaugininkai vis dažniau perspėja dėl jų poveikio upėms ir vandenynams.
2020 metais priimtame įstatyme nustatytas galutinis 2040 metų terminas, iki kada turi būti atsisakyta visų vienkartinių plastikinių gaminių. 2022 metais įvestas draudimas naudoti mažus plastikinius maišelius, ir tai iš esmės pakeitė žmonių įpročius apsiperkant prekybos centruose.
Atidėjimas žymi „dar vieną žingsnį atgal kovoje su plastiko tarša, spaudžiant lobistinėms grupėms“, sakė aplinkosaugos grupės „Zero Waste France“ atstovė Manon Richert (Manon Rišer).
Ji teigė, kad „pateiktas argumentas dėl techninių galimybių yra abejotinas“, nes sprendimai egzistuoja, tačiau dėl investicijų trūkumo ir netinkamos reglamentavimo sistemos jie nėra plačiai taikomi.
Aplinkosaugos aktyvistai teigia, kad vienkartinio plastiko atsisakoma per lėtai.
Grupės „Zero Waste France“, „Surfrider Foundation Europe“, „Les Amis de la Terre“, „France Nature Environnement“ ir „No Plastic in my Sea“ 2024 metų pradžioje aplinkosaugos įstatymo įgyvendinimą savo ataskaitoje įvertino neigiamai.
Jos atkreipė dėmesį į neįgyvendintas priemones ir vyriausybės dekretus, kuriais ribojamas įstatymo poveikis.
Tuo tarpu vyriausybinė vartotojų apsaugos agentūra DGCCRF praėjusiais metais paskelbtoje ataskaitoje teigė, kad beveik penktadalis iš maždaug 100 įmonių, kurias ji patikrino 2023 metais, pažeidė vienkartinių plastikinių gaminių gamybos ar naudojimo taisykles.
Jos tyrėjai teigė, kad kai kurie reklamavo gaminius be plastiko, kuriuose iš tikrųjų buvo plastiko, o kai kurie, siekdami apeiti draudimą, pakeitė tam tikro gaminio pavadinimą.
