Prancūzijos vyriausybė pralaimėjo balsavimą dėl pasitikėjimo parlamente

Prancūzijos Nacionalinė asamblėja 364 balsais prieš 194 nubalsavo už tai, kad jis būtų atleistas iš pareigų, o jo mažumos vyriausybė – paleista. Dar 25 parlamentarai susilaikė.
F. Bayrou antradienį ryte įteiks atsistatydinimo pareiškimą prezidentui Emmanueliui Macronui, pranešė šaltinis vyriausybėje.
Šis pralaimėjimas nenustebino, nes opozicija buvo pranešusi apie ketinimą neremti F. Bayrou mažumos vyriausybės dėl jos taupymo planų.
Mažiau nei devynis mėnesius valdžioje išbuvęs F. Bayrou stengėsi priimti, jo manymu, skubiai reikalingas reformas, nes Prancūzija susiduria su sparčiai augančia valstybės skola ir vienu didžiausių Europoje valstybės išlaidų lygiu.
Tikimasi, kad E. Macronas priims F. Bayrou atsistatydinimą, bet paprašys jo likti pareigose, kol bus surastas įpėdinis.
Naujausi komentarai