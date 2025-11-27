Prancūzija nuo vasaros įves savanorišką karo tarnybą

„Nauja nacionalinė tarnyba bus įvesta palaipsniui, pradedant nuo ateinančių metų vasaros“, – sakė jis kalboje kariams pietryčių Prancūzijoje.
Apie tai paskelbta praėjus daugiau nei trejiems su puse metų nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. E. Macronas ir kiti Prancūzijos pareigūnai įspėja, kad Maskva ties Ukrainos sienomis gali nesustoti.
Prezidentas pridūrė, kad savanoriai, daugiausia 18–19 metų amžiaus, bus dislokuojami tik šalies teritorijoje.
„Didelės krizės atveju parlamentas gali duoti leidimą šaukti ne tik savanorius“, – pridūrė E. Macronas, pažymėdamas, kad tuomet karo „tarnyba taptų privaloma“.
„Tačiau, išskyrus šį išimtinį atvejį, nacionalinė tarnyba yra savanorių tarnyba, kurios nariai atrenkami pagal mūsų ginkluotųjų pajėgų poreikius“, – paaiškino Prancūzijos prezidentas.
Jo teigimu, kad šią idėją įkvėpė kitų Europos šalių pavyzdys, tarp jų Norvegijos.
„Tuo metu, kai visos mūsų sąjungininkės Europoje daro pažangą mums visiems aktualios grėsmės akivaizdoje, Prancūzija negali likti nuošalyje“, – sakė jis.
Pagal šią programą nuo ateinančių metų vasaros numatoma turėti 3 tūkst. savanorių, o vėliau skaičius bus palaipsniui didinamas, kad iki 2030 m. į kariuomenę būtų įtraukta 10 tūkst. jaunuolių, o iki 2035 m. – 50 tūkst., pasakojo E. Macronas.
Privalomąją karo tarnybą Prancūzija panaikino prieš beveik tris dešimtmečius.
