Prancūzija pripažino Palestinos valstybę

Kalbėdamas viršūnių susitikime, kuriame nedalyvavo Izraelis ir JAV, E. Macronas paragino nutraukti karą ir užtikrinti taiką Gazos Ruože.
„Atėjo taikos metas – liko vos keli žingsniai iki momento, kai jos nebeįmanoma bus pasiekti,“ – kreipdamasis į JT Generalinę Asamblėją sakė Prancūzijos prezidentas.
„Atėjo metas išlaisvinti 48 (islamistų grupuotės) „Hamas“ laikomus įkaitus. Atėjo metas nutraukti karą, Gazos bombardavimus, žudynes ir priverstinį gyventojų iškeldinimą“, – sakė jis.
Tačiau E. Macronas pridūrė, kad Prancūzija neatidarys palestiniečiams skirtos ambasados, kol Gazos Ruože nebus pasiektos paliaubos ir kol nebus paleisti likę įkaitai.
Palestinos autonomija (PA) pirmadienį gyrė Prancūzijos „istorinį ir drąsų sprendimą“.
Sekmadienį Palestiną pripažino Jungtinė Karalystė (JK), Kanada, Australija ir Portugalija, o tai didina diplomatinį spaudimą Izraeliui, tęsiančiam karą Gazos Ruože.
Pirmadienį Palestinos valstybę iš JT Generalinės Asamblėjos tribūnos taip pat pripažino Monakas, Belgija, Andora, Malta ir Liuksemburgas.
Šiuo metu bendras JT šalių, kurios pripažįsta Palestinos valstybę, skaičius siekia tris ketvirtadalius.
Gegužę Palestinos valstybę pripažino Ispanija, Airija ir Norvegija, o Švedija tai padarė prieš daugiau nei dešimtmetį.
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sekmadienį pakartojo savo poziciją, jog Palestinos valstybės nebus, ir pažadėjo pagreitinti naujų nausėdijų steigimą.
Du kraštutinių dešiniųjų ministrai, Itamaras Ben Gviras ir Bezalelis Smotrichas žengė dar toliau – pareikalavo Vakarų Kranto aneksijos.
Izraelio ambasadorius JT Danny Danonas pareiškė, kad žydų valstybė imsis veiksmų.
„Jie neskatina taikos. Jie remia terorizmą“, – pareiškė jis.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolin Leavitt pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas „mano, jog (Palestinos pripažinimas) yra atlygis „Hamas“.
JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas naujienų agentūrai AFP penktadienį sakė, jog „netūrėtume būti įbauginti atsako rizikos“.
Spaudimas „Hamas“
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengtas išpuolis Pietų Izraelyje, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių.
Nuo to laiko, „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per Izraelio karines operacijas Gazos Ruože žuvo apie 65 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių; šiuos duomenis JT laiko patikimais.
Planuojama, kad nepriklausoma palestiniečių valstybė būtų sukurta remiantis PA, kuri iš dalies kontroliuoja Vakarų Krantą ir konkuruoja su Gazos Ruože įsikūrusiu „Hamas“.
Izraelis neigiamai vertina PA, o Vašingtonas neįleido į šalį palestiniečių prezidento Mahmudo Abbaso (Mahmudo Abaso), planavusio dalyvauti viršūnių susitikime.
Palestiniečių lyderis, dalyvaujantis susitikime nuotoliniu būdu, paragino „Hamas“ perduoti savo ginklus PA.
„Mes taip pat smerkiame civilių žudymą ir sulaikymą, įskaitant „Hamas“ veiksmus 2023 metų spalio 7 dieną“, – sakė jis.
Prancūzija minimą viršūnių susitikimą surengė su Saudo Arabija, kuri svarstė galimybę normalizuoti santykius su Izraeliu. Santykių normalizavimas yra svarbus B. Netanyahu tikslas.
Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras princas Faisalas bin Farhanas pirmadienio vakarą pareiškė, kad visos valstybės turėtų stengtis pripažinti Palestinos valstybę.
„Atitrauks dėmesį nuo tikrovės“
Ne kartą Izraelio veiksmus Gazos Ruože kritikavusios Vokietija, Italija ir Japonija yra tarp pagrindinių JAV sąjungininkių, atsisakančių pripažinti Palestinos valstybę.
„Derybomis pagrįstas dviejų valstybių sprendimas yra kelias, leidžiantis izraeliečiams ir palestiniečiams gyventi taikoje, saugumo sąlygomis ir oriai,“ – pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis.
Anksčiau JK tvirtino, kad atsisakys minties pripažinti Palestinos valstybę, jei Izraelis sutiks su paliaubomis Gazos Ruože.
Tačiau vietoje to Izraelis pradėjo naują didelę karinę kampaniją, kurios, žydų valstybės teigimu, pagrindinis tikslas – užimti Gazos miestą.
Ekspertai tvirtina, kad nors Palestinos pripažinimas yra istorinis žingsnis, vargu ar jis pakeis situaciją.
„Jei Palestinos valstybės pripažinimas nebus paremtas konkrečiomis priemonėmis, kyla pavojus, kad jis atitrauks dėmesį nuo tikrovės, kuri vis sparčiau naikina palestiniečių gyvenimą jų tėvynėje“, – sakė analitinio centro „International Crisis Group“ Izraelio ir Palestinos projekto direktorius Maxas Rodenbeckas
Naujausi komentarai