2025-10-29 18:35
Prancūzijos gynybos ministrės Catherine Vautrin (Katrin Votrin) štabo narys trečiadienį pareiškė, kad NATO rytinio flango gynyba išliks tvirta.

Prancūzija tikina, kad NATO rytinio flango gynyba išliks tvirta / SIPA nuotr.

Rumunija anksčiau trečiadienį paskelbė, kad JAV informavo ją ir jos sąjungininkes, jog Vašingtonas ketina sumažinti savo karių, dislokuotų rytiniame NATO flange, gretas, įskaitant amerikiečių karius iš Mihailo Kogalniceanu (Mihailo Kogelničianu) oro pajėgų bazės Rumunijos Juodosios jūros pakrantėje.

Rumunų Gynybos ministerijos teigimu, sumažinus karių skaičių, šalyje liks dislokuota apie 1 tūkst. JAV karių.

„Dirbame su Jungtinėmis Valstijomis ir rytinio flango šalimis, siekdami užtikrinti, kad kolektyvinė gynyba būtų tvirta ir patikima. Ji tokia yra ir tokia išliks“, – nurodė šaltinis. 

