Iš Prancūzijos Gvianos pakilo raketa „Ariane 6“ su dviem europiečių palydovais

Pakilimas įvyko 2 val. 1 min. vietos (7 val. 1 min. Lietuvos) laiku. Tai ketvirtas komercinis sistemos „Ariane 6“ skrydis nuo tada, kai pernai šios vienkartinio naudojimo raketos buvo pradėtos eksploatuoti.
Erdvėlaivis iškels dar du Europos Sąjungos (ES) programos „Galileo“ palydovus, kuriais siekiama sumažinti bloko priklausomybę nuo JAV Pasaulinės padėties nustatymo sistemos (GPS).
Planuojama, kad šie du palydovai į orbitą bus iškelti praėjus beveik keturioms valandoms po starto.
Jie padidins orbitoje esančių „Galileo“ palydovų skaičių iki 34 ir, pasak programą prižiūrinčios Europos kosmoso agentūros (EKA), pagerins „Galileo“ sistemos patikimumą, papildydami palydovų „žvaigždyną“ atsarginiais elementais, kad sistema garantuotai galėtų teikti navigacijos paslaugas milijardams naudotojų visą parą. Naujieji palydovai skries vidutinėje orbitoje, 23 222 km aukštyje virš Žemės paviršiaus.
Ankstesni „Galileo“ palydovai iš Kuru dažniausiai būdavo leidžiami naudojant „Ariane 5“ ir rusiškas raketas „Sojuz“.
Po Rusijos invazijos į Ukrainą Europa sustabdė bendradarbiavimą su Maskva kosmoso srityje.
Prieš pradedant eksploatuoti „Ariane 6“, ES sudarė sutartį su Elono Musko bendrove „SpaceX“, kad ši 2024 metų rugsėjį iš Kennedy kosmoso centro Floridoje raketomis „Falcon 9“ iškeltų du „Galileo“ palydovus.
Naujausi komentarai