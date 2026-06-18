Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderis Jordanas Bardella Lenkijoje susitinka su sąjungininkais

Ši kelionė, prasidėjusi Varšuvoje ir apimsianti apsilankymą prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos, yra naujausias kandidato į prezidentus bandymas stiprinti aljansus su bendraminčiais politikais visoje Europoje po panašių vizitų Portugalijoje, Italijoje ir Belgijoje.
Lenkijos sostinėje J. Bardella už uždarų durų susitiko su opozicinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) remiamu nacionalistu prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu) ir vienu iš Lenkijos kraštutinių dešiniųjų koalicijos „Konfederacija“ lyderių Krzysztofu Bosaku (Kšyštofu Bosaku).
„Europos tautos privalo paimti savo likimą į savo rankas, ypač savo autonomiją, nepriklausomybę, laisvę, o Prancūzija turi atlikti tam tikrą vaidmenį ir prisiimti naują lyderystę Europos arenoje“, – žurnalistams sakė J. Bardella.
Prieš apsilankymą prie NATO rytinės sienos jis pridūrė, kad „Prancūzija ir Lenkija gilins bendradarbiavimą karinėje srityje“, ypač „amerikiečių pasitraukimo“ iš Europos metu.
Prancūzijos partijos „Nacionalinis sambūris“ (RN) lyderio J. Bardellos vizitas vyksta Lenkijai ruošiantis parlamento rinkimams, kurie numatyti kitą rudenį.
Šiuo metu jis laikomas favoritu prancūzų prezidento rinkimuose, o Lenkijoje PiS ir „Konfederacijos“ sėkmės rinkimuose atveju taip pat galėtų siekti suformuoti valdančiąją koaliciją.
Griežtomis prieš imigraciją nukreiptomis pažiūromis garsėjantis J. Bardella taip pat apsilankys Varšuvoje įsikūrusioje Europos sienų agentūroje „Frontex“ ir prie Lenkijos elektroninio barjero pasienyje su Baltarusija, įrengto siekiant užkirsti kelią neteisėtam migrantų patekimui.
„Tai solidarumo gestas draugiškai šaliai, didžiajai Europos galybei, su kuria Prancūzija ketina dirbti ranka rankon, jei po kelių mėnesių laimėsime rinkimus“, – sakė J. Bardella.
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