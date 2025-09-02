Premjeras: Bulgarija netirs įtariamo Rusijos GPS signalų trikdymo EK vadovės lėktuve

Europos Komisija pirmadienį pareiškė, kad Bulgarijos valdžia mano, jog už savaitgalio incidentą yra atsakinga Maskva, tačiau neaišku, ar lėktuvas buvo tyčinių veiksmų taikinys, nes GPS signalų trikdymas regione tapo įprastu reiškiniu, kai daugiau nei prieš trejus metus Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą.
Bulgarijos ministras pirmininkas Rossenas Jeliazkovas sakė, kad GPS signalų trikdyme nėra „nieko neįprasto“, nes tai yra karo Ukrainoje „vienas iš padarinių“.
„Šie trikdžiai nėra nukreipti į konkretų lėktuvą“, – žurnalistams sakė jis.
„Nėra jokios priežasties pradėti tyrimo“, – teigė premjeras ir pridūrė, kad tokie trikdžiai „nelaikomi hibridinėmis ar kibernetinėmis grėsmėmis“.
„Nuo karo su Ukraina pradžios regime tai, kas vadinama elektroniniu karu“, – pridūrė R. Jeliazkovas.
Užsakytas lėktuvas sekmadienį saugiai nusileido Plovdivo tarptautiniame oro uoste šalies pietuose, nekeisdamas maršruto. Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen lankėsi Bulgarijoje per kelionę į septynias „pafrontės“ šalis. Šios Europos Sąjungos narės, esančios 27 valstybių bloko rytiniame flange, yra labiau pažeidžiamos dėl Rusijos hibridinių grėsmių.
Naujausi komentarai