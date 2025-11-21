 Ursula von der Leyen: ES lyderiai šeštadienį aptars Ukrainos klausimą

Ursula von der Leyen: ES lyderiai šeštadienį aptars Ukrainos klausimą

2025-11-21 20:42
BNS inf.

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) penktadienį tvirtino, kad Ukraina turi atlikti pagrindinį vaidmenį sprendžiant savo ateitį, ir sakė, kad Europos lyderiai šeštadienį surengs diskusijas dėl JAV taikos plano.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Mes aiškiai suprantame, kad jokie dalykai, susiję su Ukraina, neturėtų būti sprendžiami be Ukrainos“, – po derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu socialiniame tinkle „X“ sakė ji.

Ji pridūrė, kad „kiti žingsniai – Europos lyderių susitikimas rytoj vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikime, paskui – kitą savaitę Angoloje vyksiančiame ES (Europos Sąjungos) ir AS (Afrikos Sąjungos) susitikime“.

Šį savaitgalį Johanesburge vyksiančiame G-20 aukščiausiojo lygio susitikime dalyvaus keli Europos lyderiai.

Šiame straipsnyje:
JAV taikos planas
ES lyderiai
Ukraina
Ursula von der Leyen

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
sov. tardytoja
Kur Witkoff rašė tą "planą", tikriausiai chabad būstinėje?
1
0
dušanski smarvė
Ruoškitės. Sionistai pardavė Ukrainą. Dabar ateis Europos eilė.
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų