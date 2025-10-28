Prieš Nyderlandų parlamento rinkimus apklausos prognozuoja atkaklią kovą tarp trijų partijų

Tačiau jai ant kulnų lipa kairiųjų ir žaliųjų aljansas „GroenLinks-PvdA“, kurio lyderis yra buvęs eurokomisaras Fransas Timmermansas, bei kairiųjų liberalų partija D66.
Lyginant su ankstesnėmis apklausomis, smuktelėjo parama G. Wilderso partijai, o paaugo – D66. Visos trys partijos renka po maždaug 15 proc. balsų. Už šios trijulės rikiuojasi dabartinė dešinioji liberali valdančioji Liaudies partija už laisvę ir demokratiją (VVD) bei krikščionių demokratų CDA.
Visų partijų lyderiai antradienio vakarą dar susirungs paskutiniuosiuose TV debatuose. Apie 40 proc. rinkėjų, institutų duomenimis, dar nėra apsisprendę, kam atiduos savo balsą.
Pastarąjį kartą parlamento rinkimai Nyderlanduose vyko 2023 m. Tačiau birželį žlugus vos 11 mėnesių dirbusiai keturių partijų koalicijai, rinkėjai vėl kviečiami prie balsadėžių – jie rinks 150 parlamento narių.
