Princas Harry aplankė karalienės kapą, taip pakurstydamas spėliones apie susitikimą su Charlesu III

Pasirodžius ženklų, kad santykiai tarp princo Harry ir kitų karališkosios šeimos narių ėmė šiltėti, britų žiniasklaida pradėjo spėlioti, kad princo atvykimas į Londoną pirmadienį, minint trečiąsias karalienės Elizabeth II (Elžbietos II) mirties metines, gali būti pretekstas ilgai lauktam 76-erių metų Charleso III ir jo sūnaus susitaikymui.
Harry aplankė savo senelės Elizabeth II kapą Vindzore, kad atiduotų pagarbą ir padėtų gėlių.
2020 metais Harry kartu su žmona amerikiete Meghan (Megan) apsigyveno Kalifornijoje ir retai bendrauja su savo tėvu ir vyresniuoju broliu princu Williamu (Viljamu).
Santykiai dar labiau atšalo, porai atvirame interviu su JAV pokalbių laidų vedėja Oprah Winfrey (Oprai Vinfri), „Netflix“ seriale ir memuaruose „Atsarginis“ (Spare) išliejus nuoskaudas dėl savo patirčių Bakingamo rūmuose.
Praėjusį kartą tėvas ir sūnus akis į akį susitiko 2024-ųjų vasarį, kai princas, sužinojęs apie monarcho vėžio diagnozę, atskrido į Londoną. Jų susitikimas truko 45 minutes. Paskui karalius išskrido į savo didžiulį Sandringamo dvarą Rytų Anglijoje atsigauti po gydymo.
Praėjusį kartą Harry Londone lankėsi balandį, kai Londono apeliacinis teismas atmetė jo prašymą visiškai atkurti jo apsaugą, kuri buvo atšaukta jam atsitraukus nuo karališkųjų pareigų. Tuo metu Charlesas III buvo išvykęs į valstybinį vizitą Italijoje.
Ta byla trukdė pagerinti santykius, nes Harry teisme kritikavo karaliaus valdžią.
Iš karto, kai baigėsi bylos nagrinėjimas, Harry pareiškė, jog norėtų geresnių santykių su karališkąja šeima.
„Labai norėčiau susitaikyti su savo šeima“, – sakė jis.
