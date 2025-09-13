Po princo Harry vizito Ukraina tikisi vieną dieną surengti „Invictus“ žaidynes

„Invictus“ fondas, kuris remia sužeistus veteranus ir kariškius, kol kas neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti situaciją.
Ukraina negali rengti „Invictus“ žaidynių dėl 2022-aisiais prasidėjusios Rusijos plataus masto invazijos, tačiau nori pritraukti kultūrinių renginių, kai baigsis karas.
„Invictus“ yra vienas aukščiausio lygio sporto renginių sužeistiems kariams ir veteranams. Nuo 2014 metų, kai buvo pradėtos rengti, šios žaidynės vyko septynis kartus.
„Dabar mūsų svajonė – kad „Invictus“ žaidynės atvyktų į Ukrainą. Turime tam priemonių“, – šeštadienį sakė Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko po dieną prieš tai Kyjive įvykusio susitikimo su princu Harry.
Ukraina žaidynėse dalyvauja kasmet nuo 2017 metų ir norėtų jas surengti 2029-aisiais.
Kyjivas neatskleidžia, kiek jos karių buvo sužeisti kovose, tačiau nepriklausomais vertinimais jų skaičius siekia dešimtis tūkstančių.
Vasario mėnesį Vankuveryje vykusiose paskutinėse „Invictus“ žaidynėse Ukraina išlydėjo 35 sportininkus – tai didžiausia komanda per visą istoriją.