Princas Williamas su sūnumi savanoriavo prieglaudoje, kurią dar vaikystėje aplankė su princese Diana

Šeštadienį Williamo „YouTube“ paskyroje paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip tėvas ir sūnus puošia Kalėdų eglutę ir padeda ruošti maistą prieglaudos „The Passage“ virtuvėje Londono centre.
„Didžiuojamės galėdami prisijungti prie savanorių ir „The Passage“ darbuotojų ruošiant kalėdinius pietus – šiais metais su dar viena poros pagalbos rankų“, – rašoma Williamo ir jo žmonos princesės Catherine (Ketrin) socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše.
Williamas yra karališkasis „The Passage“ globėjas.
Pirmą kartą organizaciją jis aplankė būdamas 11 metų su savo motina Diana. Sosto įpėdinis pastaraisiais metais lankėsi šioje labdaros organizacijoje, tačiau 12-metis George'as prisijungė prie jo pirmą kartą.
Jaunasis karališkosios šeimos narys pasirašė knygoje tame pačiame puslapyje, kuriame Diana ir Williamas užrašė savo vardus prieš 32 metus, 1993-iųjų gruodį.
Buvo parodyta, kaip Williamas pila Briuselio kopūstus ant kepimo skardos, o George'as padėjo išdėlioti Jorkšyro pudingus ir padengti ilgą stalą dešimtims žmonių.
Williamas savo projektą „Homewards“ pradėjo 2023 metais, siekdamas spręsti benamystės problemą.
