Pristatytas didžiausias pasaulyje safyras: vertė siekia šimtus milijonų

„Tyros žemės žvaigždė“ – taip pavadintas 3563 karatų purpurinis safyras.
„Tai didžiausias pasaulyje užfiksuotas purpurinis safyras. Atlikome tyrimą ir, remiantis informacija, galime pretenduoti į pasaulio rekordą“, – teigė gemologas Ashan Amarasinghe.
Safyras rastas brangakmenių kasykloje netoli Šri Lankos. Čia safyrai visame pasaulyje garsėja išskirtine spalva, skaidrumu ir blizgesiu.
„Šio brangakmenio ypatybė – jo purpurinė spalva. Susisiekėme su Gineso pasaulio rekordų biuru, patvirtindami, kad tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas purpurinis žvaigždinis safyras“, – tikino gemologas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Taip pat teigiama, kad safyras buvo įsigytas kartu su kitais brangakmeniais dar 2023 metais, tačiau tik praėjus maždaug dvejiems metams savininkai nustatė, jog tai – išskirtinis akmuo. Šį faktą patvirtino dvi nepriklausomos laboratorijos.
„Tai daugiau nei brangakmenis. Tai paveldėtas objektas, primenantis mums, kad rečiausi gamtos pasaulio eksponatai apibrėžiami ne pagal jų vietą, o pagal tai, kaip kruopščiai jie patikėti kolektyvinei žmonijos ateičiai“, – komentavo teisininkas Sumeda Ponnamperuma.
Brangakmenis netrukus bus parduodamas. Tikimasi, jog už jį gali būti sumokėta net apie 350 mln. eurų.
Naujausi komentarai