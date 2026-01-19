 Pristatytas didžiausias pasaulyje safyras: vertė siekia šimtus milijonų

Pristatytas didžiausias pasaulyje safyras: vertė siekia šimtus milijonų

2026-01-19 11:21
Martas Kalendra (LNK)

Šri Lankoje pristatytas itin retas brangakmenis – purpurinis safyras, kuris, kaip teigiama, yra didžiausias tokio tipo pasaulyje. Jo svoris siekia net 3,5 tūkst. karatus, o vertė – stulbinanti.

„Tyros žemės žvaigždė“ – taip pavadintas 3563 karatų purpurinis safyras.

„Tai didžiausias pasaulyje užfiksuotas purpurinis safyras. Atlikome tyrimą ir, remiantis informacija, galime pretenduoti į pasaulio rekordą“, – teigė gemologas Ashan Amarasinghe.

Safyras rastas brangakmenių kasykloje netoli Šri Lankos. Čia safyrai visame pasaulyje garsėja išskirtine spalva, skaidrumu ir blizgesiu.

LNK stop kadras

„Šio brangakmenio ypatybė – jo purpurinė spalva. Susisiekėme su Gineso pasaulio rekordų biuru, patvirtindami, kad tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas purpurinis žvaigždinis safyras“, – tikino gemologas.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Taip pat teigiama, kad safyras buvo įsigytas kartu su kitais brangakmeniais dar 2023 metais, tačiau tik praėjus maždaug dvejiems metams savininkai nustatė, jog tai – išskirtinis akmuo. Šį faktą patvirtino dvi nepriklausomos laboratorijos.

„Tai daugiau nei brangakmenis. Tai paveldėtas objektas, primenantis mums, kad rečiausi gamtos pasaulio eksponatai apibrėžiami ne pagal jų vietą, o pagal tai, kaip kruopščiai jie patikėti kolektyvinei žmonijos ateičiai“, – komentavo teisininkas Sumeda Ponnamperuma.

Brangakmenis netrukus bus parduodamas. Tikimasi, jog už jį gali būti sumokėta net apie 350 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
Šri Lanka
purpurinis safyras
safyras
brangakmenis
Gineso rekordas
gemologija
žvaigždinis safyras
aukcionas
pasaulio rekordas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų