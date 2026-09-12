Putinas: Europos karių dislokavimas Ukrainoje reikštų karą prieš Rusiją

„Šiuo metu jie teigia svarstantys, karių siuntimą į Ukrainos teritoriją. Tai reikštų karą prieš Rusiją“, – V. Putinas sakė Rusijos žiniasklaidai kalbėdamas apie Europos lyderius.
„Mes negrasiname ir neketiname grasinti Europos šalims. Kodėl turėtume? Niekas net nesusimąsto, kad neturime jokios priežasties įsivelti į konfliktą su Europa“, – sakė jis.
Anot V. Putino, Europos lyderiai gąsdina savo žmones „įsivaizduojama Rusijos keliama grėsme“.
„Tokios grėsmės nėra ir niekada nebuvo“, – tikino Rusijos vadovas.
Rusija 2022 m. vasario 24 d. pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą. Maskva ne kartą yra pareiškusi, kad karių iš Vakarų valstybių buvimas Ukrainos teritorijoje būtų ta „raudonoji linija“, kurios negalima peržengti.
Karių siuntimą į Ukrainą Europos lyderiai svarsto jau kelerius metus, tačiau tai niekada nebuvo įgyvendinta.
Rusija savo puolimą prieš Ukrainą bando pateisinti teigdama, kad NATO plėtra prie jos sienų kelia grėsmę. Prie šio gynybinio Vakarų aljanso siekia prisijungti ir Ukraina.