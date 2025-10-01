Putinas nesustoja: atskleistas klastingas Kremliaus planas

Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba rugsėjo 30 d. paskelbė esą Ukraina rengia išpuolį prieš Lenkijos kritinę infrastruktūrą „po kitos valstybės vėliava“, kad galėtų apkaltinti Rusiją ir Baltarusiją.
Rusijos žvalgyba teigė, jog Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba kartu su Lenkijos žvalgyba esą pasiųs į Lenkiją diversinę-žvalgybinę grupę. Grupė sudaryta iš Rusijos ir Baltarusijos piliečių, priklausančių proukrainietiškam „Laisvės Rusijai“ legionui ir Konstantino Kalinausko pulkui.
Juos esą sučiups Lenkijos saugumo tarnybos, o proukrainietiški daliniai apkaltins Rusiją ir Baltarusiją įvykdžius išpuolį. Tada bus surengta spaudos konferencija, per kurią sulaikyti kariai neva apsimes Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų pajėgų nariais.
Rusijos žvalgyba taip pat tvirtina neva Ukraina gali tuo pačiu metu surengti „ataką“ prieš kritinę infrastruktūrą Lenkijoje, kad „padidintų rezonansą visuomenėje“.
Pagal Rusijos specialiųjų pajėgų versiją, Ukraina esą siekia pasinaudoti neseniai įvykusiais incidentais, kai į NATO erdvę buvo įskridę dronai. Tai kurstytų antirusiškas nuotaikas Lenkijoje, spartintų karo eskalavimą ir pastūmėtų Europos šalis įsikišti į konfliktą Ukrainos naudai.
Kaip rašo „RBC-Ukraina“, Maskva taiko klastočių technologiją.
ISW ekspertai yra įsitikinę, jog Kremlius tikriausiai pavedė Rusijos žvalgybai paskelbti šį pareiškimą, siekdamas išvengti atsakomybės už galimai būsimas Rusijos ir Baltarusijos pajėgų diversijas prieš Lenkiją.
Analitikų teigimu, per dezinformacijos kampanijas Rusija dažnai naudoja Užsienio žvalgybos tarnybą, kad skleistų nepagrįstus kaltinimus dėl būsimų išpuolių.
Jų tikslas – silpninti paramą Ukrainai ir paskleisti abejones, kad Rusija kalta dėl provokacijų prieš NATO šalis.
„Tikėtina, jog Kremlius kuria informacines sąlygas, kad galėtų apkaltinti Ukrainą būsimais išpuoliais, kuriuos Rusija pati gali įvykdyti prieš Lenkiją ar kitas NATO valstybes“, – teigiama ataskaitoje.
ISW priminė, kad rugsėjo 26 d. pagal panašų scenarijų Rusija apkaltino Ukrainą dėl neseniai įvykusių incidentų su dronais Lenkijos ir Rumunijos oro erdvėje. Maskva tuomet teigė, kad dronų įsibrovimas į šių dviejų šalių oro erdvę gali išprovokuoti NATO karą prieš Rusiją. Tačiau Lenkijos ir Rumunijos pareigūnai paskelbė, kad būtent Rusija yra susijusi su šiais incidentais.