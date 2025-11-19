Putinas tvirtina, kad medicininiai tyrimai rodo, jog jis yra puikios sveikatos

„Ačiū Dievui, viskas buvo gerai“, – tvirtino V. Putinas. Rusijos vadovas paaiškino, kad jam dvi dienas buvo atliekami tyrimai – jis vieną popietę esą buvo paguldytas į ligoninę, o kitą dieną buvo išrašytas.
Apie V. Putino sveikatą jau daugelį metų nuolat sklinda gandai. Kremlius ne kartą akcentavo V. Putino fizinę formą – praeityje pasirodžiusiose nuotraukose jis buvo užfiksuotas gamtoje be marškinėlių, neriantis ieškoti senovinių amforų ir sėdintis prie naikintuvo valdymo sistemos. Šie vaizdai buvo laikomi būdu supriešinti V. Putiną su jo nepopuliariu pirmtaku Borisu Jelcinu, kuris eidamas pareigas sirgo.
Nepaisant Kremliaus skleidžiamo naratyvo, spėlionės apie V. Putino sveikatos būklę sustiprėjo, nes jis kartais ilgesnį laiką nepasirodo viešumoje, o kai kurie žmonės netgi ėmė kalbėti apie galimą antrininką. Kremlius tokius gandus nuolat neigia.
