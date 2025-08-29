Raudonasis Kryžius: per penkerius metus užregistruotų dingusių žmonių skaičius išaugo 70 proc.

Per penkerius metus šis skaičius išaugo beveik 70 procentų.
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) pranešime sakoma, kad tokį padidėjimą lemia augantis konfliktų skaičius, masinė migracija ir karo taisyklių nepaisymas.
„Nuo Sudano iki Ukrainos, nuo Sirijos iki Kolumbijos tendencija aiški: augantis dingusių asmenų skaičius skaudžiai primena, kad konflikto šalys ir jų šalininkai karo metu nesugeba apsaugoti žmonių“, – sakė TRKK generalinis direktorius Pierre'as Krahenbuhlis (Pjeras Krėhenbiūlis).
Penktadienį paskelbti duomenys rodo, kad TRKK Šeimos ryšių atkūrimo tinklas 2024-ųjų pabaigoje užregistravo apie 284,4 tūkst. dingusių žmonių – 68 proc. daugiau nei 2019-aisiais.
Tačiau P. Krahenbuhlis įspėjo, kad šis skaičius tėra „ledkalnio viršūnė“.
„Visame pasaulyje milijonai žmonių buvo atskirti nuo savo artimųjų – dažnai metams ar net dešimtmečiams“, – teigė jis.
„Dingusių žmonių tragedija nėra neišvengiama. Taikant griežtesnes priemones, kuriomis būtų užkertamas kelias artimųjų išsiskyrimui, apsaugomi sulaikytieji ir užtikrinamas tinkamas elgesys su mirusiaisiais, daugybė šeimų galėtų išvengti visą gyvenimą trunkančių kančių“, – tvirtino TRKK generalinis direktorius.
„Prisiminkime, kad už kiekvieno dingusiojo slypi mama, tėtis, vaikas ar brolis ar sesuo, kurio praradimas palieka žaizdą, kurios statistika negali užfiksuoti“, – pažymėjo jis
TRKK pabrėžė, kad valstybėms, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, ir į juos įsitraukusioms šalims tenka pagrindinė atsakomybė užkirsti kelią dingimams, išsiaiškinti dingusių žmonių likimą ir teikti paramą šeimoms.
„Valstybių reakcija į dingusių asmenų bylas gali formuoti visuomenes dar ilgai po smurto pabaigos, darant įtaką taikos kūrimui, susitaikymui ir bendruomenių gebėjimui atsigauti“, – teigė TRKK.
Jis pabrėžė, kad kai šalys gerbia tarptautinę humanitarinę teisę, „rizika, kad žmogus gali dingti, sumažėja“.
Pagal karo taisykles, rekomenduojama neatskirti šeimos narių per civilių gyventojų perkėlimą ar evakuaciją.
Jose numatyta, kad šalys privalo laiku dalytis informacija apie sulaikytuosius ir sudaryti jiems sąlygas palaikyti ryšį su giminaičiais.
„Pareiga pranešti apie žuvusius priešo kovotojus taip pat padeda užtikrinti, kad apie jų likimą sužinotų šeimos nariai ir jie nebūtų užregistruoti kaip dingę“, – sakė TRKK.
