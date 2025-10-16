„Hamas“ pareiškė, kad perdavė visų įkaitų palaikus, kuriuos gali pasiekti

Pagal paliaubų susitarimą, kurį padėjo sudaryti JAV prezidentas Donaldas Trumpas, „Hamas“ nuo pirmadienio Izraeliui grąžino 20 gyvų įkaitų mainais į beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių, kurie buvo paleisti iš Izraelio kalėjimų.
Prieš dviejų kūnų perdavimą vėlyvą trečiadienio vakarą „Hamas“ smogikai jau buvo grąžinę septynių iš 28 mirusių įkaitų palaikus ir aštuntą kūną, kuris, pasak Izraelio, nėra buvusio įkaito.
Tačiau vėlai trečiadienį islamistinio palestiniečių judėjimo ginkluotasis sparnas nurodė, kad esą perdavė visus kūnus, kuriuos galėjo rasti, ir kad jam prireiks specialios įrangos, jog būtų galima iš Gazos Ruožo griuvėsių paimti likusius palaikus.
„Pasipriešinimas įvykdė savo įsipareigojimą pagal susitarimą, perduodamas visus gyvus jo žinioje esančius Izraelio belaisvius, taip pat lavonus, kuriuos galėjo pasiekti“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime tvirtino „Ezzedine Al-Qassam“ brigados.
„Kalbant apie likusius lavonus, jų paėmimui reikalingos didelės pastangos ir speciali įranga. Dedame daug pastangų, kad užbaigtume šį reikalą“, – pridūrė jos.
Tokie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai Izraelio kariuomenė informavo, jog Raudonajam Kryžiui buvo perduoti „du karstai su mirusiais įkaitais“, kurie yra pakeliui pas Izraelio pajėgas Gazos Ruože.
„Hamas“ turi laikytis susitarimo ir imtis reikiamų veiksmų, kad būtų grąžinti visi įkaitai“, – sakoma bendrame Izraelio kariuomenės ir saugumo agentūros pareiškime.
Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu šalies viduje dabar daromas spaudimas susieti pagalbą su kūnų likimu. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras pagrasino nutraukti pagalbos prekių tiekimą į Gazos Ruožą, jei „Hamas“ negrąžins šioje teritorijoje vis dar laikomų karių palaikų.
