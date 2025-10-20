„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, jiems buvo perduotas mirusio įkaito karstas, kuris yra pakeliui pas IDF (kariuomenės) pajėgas Gazos Ruože“, – sakoma kariuomenės pareiškime.
Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti įkaito palaikai
2025-10-20 20:31
Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė, kad Raudonajam Kryžiui buvo perduoti dar vieno Gazos Ruože laikomo įkaito palaikai pagal paliaubų susitarimą.
Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti įkaito palaikai / SIPA nuotr.
Naujausi komentarai