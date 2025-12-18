Reikšdamas paramą Izraeliui, Vašingtonas paskelbė sankcijas dar dviem TBT teisėjams

JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio (Marko Rubijaus) išplatintame pranešime teigiama, kad šie du teisėjai iš Mongolijos ir Sakartvelo anksčiau šią savaitę balsavo prieš Izraelio pateiktą ieškinį TBT.
„Mes netoleruosime TBT piktnaudžiavimo valdžia, pažeidžiančio Jungtinių Valstijų ir Izraelio suverenumą ir neteisėtai priskiriančio JAV ir Izraelio piliečius TBT jurisdikcijai“, – sakoma M. Rubio pranešime.
„Mes ir toliau reaguosime į TBT teisinį karą ir peržengtas ribas reikšmingomis ir apčiuopiamomis pasekmėmis“, – teigė jis.
Vėliau ketvirtadienį TBT pareiškė, kad atmeta naujausias JAV sankcijas.
Išplatintame pranešime teigiama, kad sankcijos yra „šiurkštus išpuolis prieš nešališkos teisminės institucijos nepriklausomumą“.
Skelbiama, kad teisėjai Gocha Lordkipanidzė iš Sakartvelo ir Erdenebalsurenas Damdinas iš Mongolijos trečiadienį atmetė Izraelio ieškinį, kuriuo siekta nutraukti tyrimą dėl karo nusikaltimų Gazos Ruože.
Nuo šiol šie du TBT teisėjai negalės atvykti į JAV, o jų turtas bei bet kokie finansiniai sandoriai šalyje bus blokuojami.
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos sankcionuotų TBT teisėjų skaičius išaugo iki aštuonių. Sankcijos taip pat pritaikytos mažiausiai trims prokurorams, įskaitant vyriausiąjį prokurorą Karimą Khaną (Karimą Chaną).
TBT praėjusių metų lapkritį išdavė Izraelio premjero Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu), jo buvusio gynybos ministro Yoavo Gallanto (Joavo Galanto) ir vieno „Hamas“ pareigūno arešto orderius dėl kaltinimų karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui, įskaitant badą kaip karo metodą, per Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės karą Gazos Ruože.
TBT taip pat atliko tyrimus dėl įtariamų JAV karių karo nusikaltimų Afganistane.
2002 metais įsteigtas TBT siekia patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už sunkiausius pasaulio nusikaltimus, kai šalys nenori arba negali to padaryti pačios.
JAV ir Izraelis nėra TBT narės.
Naujausi komentarai