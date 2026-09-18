Režisierius Andrejus Zviagincevas Rusijoje paskelbtas užsienio agentu

Šioje režisieriaus juostoje, kuri debiutavo Kanų kino festivalyje gegužės mėnesį, pasakojama apie Rusijos provincijos verslininką, kuris, griūvant jo santuokai, yra priverstas rinktis, kuriuos darbuotojus siųsti kariauti į Ukrainą, taip pat vaizduojamas gyvenimas karo meto Rusijoje.
Rusijos teisingumo ministerija penktadienį apkaltino A. Zviagincevą „melagingos informacijos apie Rusijos Federacijos valdžios institucijų priimamus sprendimus ir jų vykdomą politiką“ skleidimu.
„Jis bendravo su užsienio agentais ir gyvena už Rusijos Federacijos ribų“, – teigiama ministerijos pranešime.
Sibire gimęs 62 metų amžiaus režisierius gyvena Prancūzijoje.
A. Zviagincevas šios žinios kol kas nekomentavo.
Gegužės pabaigoje, atsiimdamas Didįjį festivalio prizą, A. Zviagincevas kreipėsi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, teigdamas, kad jis yra vienintelis žmogus, galintis užbaigti karą, ir pasmerkė Kremliaus vykdomą plataus masto puolimą prieš Ukrainą.
„Milijonai žmonių abiejose sąlyčio linijos pusėse svajoja tik apie viena: kad žudynės liautųsi“, – kreipdamasis į V. Putiną tuomet pareiškė jis.
„Jūs esate vienintelis žmogus, galintis sustabdyti šią mėsmalę, pone Rusijos prezidente. Jau nutraukite šias žudynes“, – pridūrė kino kūrėjas.
„Užsienio agento“ etiketė, kurią Rusijos valdžia klijuoja Kremliaus ir jo karo Ukrainoje kritikams, iš esmės uždraudžia asmeniui eiti viešąsias pareigas ir verčia jį registruoti savo veiklą valdžios institucijose.
Nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo savo puolimą Ukrainoje, Maskva pradėjo teisminius procesus prieš tūkstančius šios invazijos kritikų.
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