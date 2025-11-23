Rubio atvyko į Ženevą deryboms dėl Trumpo plano Ukrainai

M. Rubio lėktuvas nusileido šiek tiek prieš 9.30 val. (10.30 val. Lietuvos laiku), pranešė vietoje buvę AFP žurnalistai.
28 punktų plane reikalaujama, kad agresorės užpulta Ukraina atiduotų teritorijų, sumažintų savo kariuomenę ir įsipareigotų niekada nestoti į NATO. Rusija įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto (G8) grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.
D. Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad šis planas nėra jo galutinis pasiūlymas ir jis tikisi „vienaip ar kitaip“ sustabdyti karą.
Prancūzijos prezidentas E. Macronas šeštadienį sakė, kad plane yra punktų, kuriuos reikia plačiau aptarti, nes jie susiję su Ukrainos sąjungininkėmis Europoje – pavyzdžiui, su Ukrainos ryšiais su NATO ir Rusijos įšaldytu turtu Europos Sąjungoje (ES).
Norime, kad taika būtų tvirta ir ilgalaikė.
„Visi norime taikos ir esame vieningi. Norime, kad taika būtų tvirta ir ilgalaikė“, – kalbėjo Prancūzijos prezidentas, pabrėždamas, kad susitarime „turi būti atsižvelgta į visų europiečių saugumą“.
Penktadienį į tautą kreipęsis Ukrainos prezidentas sakė, kad jo šalis išgyvena vieną sudėtingiausių akimirkų savo istorijoje, ir pridūrė pasiūlysiąs „alternatyvų“ D. Trumpo planui.
„Spaudimas Ukrainai yra vienas stipriausių. Ukraina gali susidurti su labai sudėtingu pasirinkimu: arba prarasti orumą, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas galvoje galimą santykių su Vašingtonu žlugimą.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas aiškino, kad planas galėtų „padėti pagrindą“ galutiniam taikos susitarimui, bet pagrasino, jog nutraukdama derybas Ukraina gali prarasti dar daugiau teritorijų.