Rubio: Donecko sritis išlieka pagrindiniu ginčytinu derybų objektu

„Galiausiai tai priklausys nuo jų. Jei jos nuspręs, kad nenori baigti karo, karas tęsis, bet mes bandysime jį užbaigti“, – sakė M. Rubio.
Pasak jo, prezidento Donaldo Trumpo administracija mėgina išsiaiškinti, ar JAV gali padėti šalims įveikti nesutarimus, todėl vykdo aktyvią diplomatiją.
„Norėdami tai padaryti, turime kalbėtis su abiem šalimis. Sprendžiant šią problemą dalyvauja iracionalūs žmonės, įsitikinę, kad turėtume kalbėtis tik su Ukraina, bet ne su Rusija. Tačiau negalima nutraukti Rusijos ir Ukrainos karo nesikalbant su Rusija, tačiau atsižvelgiama ir į Ukrainos poziciją“, – sakė jis.
Pasak M. Rubio, esminis nesutarimas derybose šiuo metu yra dėl Ukrainos vis dar kontroliuojamų maždaug 20 proc. Donecko srities.
JAV valstybės sekretorius sakė, kad dabar Ukrainoje „tiesiogine prasme kovojama dėl maždaug 30–50 kilometrų erdvės ir likusių 20 proc. Donecko srities“, tad JAV mėgina išsiaiškinti, su kuo ukrainiečiai galėtų susitaikyti mainais į saugumo garantijas ateičiai. M. Rubio sakė, kad šiuo klausimu „padaryta kai kuri pažanga“.
Paklaustas apie JAV paramą Ukrainai, valstybės sekretorius teigė, kad dabartinė JAV administracija nelaiko realistišku požiūrio, numatančio neribotą JAV paramą Kyjivui.
„Kai kurie žmonės mano, kad mūsų politika turėtų būti tiesiog toliau finansuoti Ukrainą neribotomis sumomis tol, kol tęsis karas. Tai nerealu ir to nebus“, – sakė M. Rubio ir pridūrė, jog D. Trumpo administracija jau seniai sakė, kad neįmanoma teikti tokio masto ir apimties paramos.
Antradienį Maskvoje įvykusias JAV atstovų derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Kremlius pavadino naudingomis, bet pabrėžė, kad joks kompromisas dėl plano, kaip pasiekti taiką Ukrainoje, nebuvo pasiektas.