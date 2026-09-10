Rubio teisina smūgius laivams su narkotikais, įspėja dėl kartelių „vėžio“

M. Rubio pasidžiaugė naujos kartos konservatyvių lyderių – JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų – iškilimu regione ir sakė, kad Vašingtonas randa partnerių, norinčių būti „labai agresyviais“ nusikalstamų grupuočių atžvilgiu.
Nuo tada, kai D. Trumpas grįžo į valdžią, JAV pradėjo rengti oro smūgius prieš laivus, plaukiojančius žinomais kontrabandos maršrutais Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje.
Remiantis Pentagono duomenimis, per šias operacijas žuvo daugiau nei 200 žmonių.
Žmogaus teisių grupės, žvejai ir jų artimieji kvestionavo šią kampaniją, teigdami, kad laivai tapo taikiniais be pakankamų įrodymų apie ryšius su kontrabanda.
Ekspertai taip pat abejoja, ar šie veiksmai padeda sumažinti kokaino ir kitų narkotikų srautą į JAV – didžiausią vartotoją pasaulyje.
Kalbėdamas po derybų su prezidentu Danieliu Noboa Kite, M. Rubio sakė, kad operacijos bus tęsiamos.
„Jei nestosi prieš šias grupuotes, jos suvalgys šias šalis gyvas, – perspėjo jis. – Tai lyg vėžys, kuris toliau auga, kol tiesiog nebelieka valstybės.“
„Džiaugiuosi, kad šiame regione turime lyderių, kurie rimtai kovoja su šiomis grupuotėmis, nes jei to nedarytume, matytume vieną žlugusią valstybę po kitos“, – sakė M. Rubio.
Pastarosiomis savaitėmis atsirado ženklų, kad taktika keičiasi: bendri JAV ir Ekvadoro patruliai išlaipino įgulas iš bent šešių laivų prieš juos nuskandindami.
M. Rubio sakė, kad sprendimai buvo priimami kiekvienu konkrečiu atveju ir priklausė nuo laivo keliamos grėsmės, jo buvimo vietos ir vietos įstatymų.
„Kai vykdote bendrą operaciją teritoriniuose vandenyse, turite susitarti, kaip tos operacijos vyks“, – sakė jis.
Paklaustas, ar laivai ir toliau bus naikinami, M. Rubio atsakė: „Vėlgi, tai priklauso (nuo aplinkybių), ir mes vis dar sprogdiname laivus.“
Vėliau trečiadienį JAV kariuomenės Pietų vadavietė (SOUTHCOM) pranešė, kad JAV pajėgos įvykdė „mirtiną kinetinį smūgį į greitaeigį laivą, veikusį nustatytais narkotikų kontrabandos maršrutais Karibų jūroje“.
Operacijos metu „žuvo trys narkoteroristai“, socialiniame tinkle „X“ pranešė SOUTHCOM, kartu paskelbdama nespalvotą vaizdo įrašą, kuriame matyti sprogstantis ir liepsnojantis laivas.
Vien Ekvadore per pastaruosius trejus metus buvo nužudyta daugiau nei 25 tūkst. žmonių, narkotikų gaujoms kovojant dėl kontrabandos maršrutų kontrolės.
„Kalbame apie teroristus, kurie daugeliu atvejų turi ginklų ir įrangos, panašios į kai kurių šalių nacionalinių armijų“, – sakė M. Rubio.
Regioninės ambicijos
Būdamas Kite jis paskelbė, kad viena gauja – „Los Tiguerones“ – buvo pripažinta teroristine organizacija ir kad taip pat buvo įvestos sankcijos septyniems buvusiems Ekvadoro pareigūnams.
„Los Tiguerones“ tarptautinio dėmesio sulaukė 2024 metų pradžioje, kai kaukėti gaujos nariai įsiveržė į televizijos studiją tiesioginės transliacijos metu, šaudė ir privertė išsigandusią komandą gultis ant žemės.
Po vizito Kolumbijoje ir Ekvadore M. Rubio trečiadienio vakarą atvyko į Limą, kur susitiks su Peru lyderiais. Tai bus paskutinis jo kelionės, kuria siekiama sustiprinti dešiniuosius sąjungininkus ir padidinti JAV įtaką visame regione, etapas.
Kolumbijoje M. Rubio pažadėjo atkurti „natūralius santykius“ su Bogota po kelerius metus trukusio kairiųjų valdymo.
Mažiau šiltų žodžių jis turėjo kairiųjų vadovaujamai Meksikai, kuri, pasak jo, stiprina kovą su karteliais, „tačiau vis dar toli gražu nepakankamai“.
„Meksikoje yra teritorijų, didžiulių teritorijų, kurių valstybė nevaldo, – sakė jis. – Prieš tą grėsmę vienaip ar kitaip reikės stoti.“
Paskutinė jo stotelė – Peru, kuriai nuo liepos vadovauja konservatyvi prezidentė Keiko Fujimori.
Tikimasi, kad šioje šalyje jis skatins JAV remiamą saugumo partnerystės iniciatyvą „Amerikų skydas“.
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