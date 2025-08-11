Rugpjūčio 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.44 val., leidžiasi 21.03 val. Dienos ilgumas 15.19 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 8.20 val., teka 21.48 val.
Vardadieniai:
Altautas, Filomena, Ligija, Severas, Visalgas, Visvilė, Zuzana
Rugpjūčio 11-oji Lietuvos istorijoje:
1866 — gimė Dominikas Pocius, kunigas, spaudos bendradarbis, švietėjiškų raštų rengėjas. Mirė 1917 m.
1908 — gimė poetas ir prozininkas Jonas Jasinskas.
1935 — Kaune prasidėjo pirmasis Pasaulio lietuvių kongresas.
1945 — gimė poetė Danutė Paulauskaitė. Mirė 2004 m.
1989 — Vilniuje mirė skulptorius, dailininkas Stasys Vaitkus. Gimė 1907 m. Sankt Peterburge.
2000 — Kaune rasti nušauti keturi prekybos centro „Senukai“ sandėlių apsaugos darbuotojai.
2020 — Baltarusijos opozicijos kandidatė prezidento rinkimuose Sviatlana Cichanouskaja atvyko į Lietuvą. Ji savo šalį paliko po valdžios spaudimo, režimui paskelbus apie Aliaksandro Lukašenkos pergalę rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimuose.
2022 — Specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė, kad Loretai Ašoklienei, anksčiau ėjusiai vyriausiosios šalies epidemiologės pareigas, yra pareiškusi įtarimus dokumento suklastojimu. Minimoje byloje dėl piktnaudžiavimo, turto iššvaistymo, dokumentų klastojimo bei kitų nusikalstamų veikų įtarimai buvo pareikšti ir Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Edvinui Ašokliui – L. Ašoklienės sutuoktiniui.
Rugpjūčio 11-oji pasaulio istorijoje:
1464 — mirė kardinolas, matematikas, filosofas ir astronomas Nikolajus Kuzietis. Gimė 1401 m.
1858 — gimė olandų medikas Christian Eijkman (Kristijanas Eikmanas), kuris už vitamino B atradimą (1929 m.) gavo Nobelio medicinos premiją.
1919 — Vokietijoje perimta Veimaro respublikos konstitucija.
1935 — Vokietijoje įvyko masinės nacių demonstracijos prieš žydus.
1952 — princas Hussein (Huseinas) paskelbtas Jordanijos karaliumi.
1956 — autokatastrofoje žuvo JAV dailininkas Jackson Pollock (Džeksonas Polokas), vienas abstraktaus ekspresionizmo tapyboje ideologų.
1990 — pirmieji Egipto ir Maroko kariniai daliniai dislokuoti Saudo Arabijoje.
1994 — aukščiausiasis Rusijos teismas išteisino generolą Valentin Varenikov (Valentiną Varenikovą) valstybės išdavystės byloje, 1991 metų rugpjūtyje pučistams mėginant nušalinti nuo valdžios Michail Gorbačiov (Michailą Gorbačiovą).
1999 — Atlante netoli Kanados krantų prasidėjo paskutinysis XX amžiuje visiškas saulės užtemimas.
2003 — Afganistane buvo pradėti NATO kariniai veiksmai.
2009 — Švedijos karališkieji rūmai pranešė, kad princesė Madeleine (Madeleinė) susižadėjo su ilgamečiu savo draugu Jon Bergstrom (Jonu Bergstriomu). 27 m
2009 — būdama 88 metų amžiaus mirė garsi neįgaliųjų teisių aktyvistė Eunice Kennedy Shriver (Junis Kenedi Šraiver), kuri yra nužudytojo JAV prezidento John F.Kennedy (Džono F.Kenedžio) sesuo.
Rugpjūčio 11-oji šou pasaulyje:
1968 — buvo išleista „The Beatles“ daina „Hey Jude“ b/w „Revolution“. Ji tapo pirmuoju singlu, įrašytu grupės įrašų studijoje „Apple Records“.
1972 — Elvis ir Pricilla Presley (Elvis ir Prisila Presliai) padavė dokumentus skyryboms. Jie susituokė 1967 metų gegužę.
1999 — grupei „KISS“ buvo suteikta galimybė turėti savo žvaigždę Holivudo Šlovės take.
2011 — 47 metų JAV roko grupės „Warrant“ žvaigždė Jani Lane (Dženis Leinas) buvo rastas negyvas viename Los Andželo viešbutyje.
2014 — mirė 63 metų „Oskaro“ laureatas, aktorius ir komikas Robin Williams (Robinas Viljamsas).
2014 — išleistas Sinead O'Connor (Šineid O'Konor) roko muzikos albumas „I'm Not Bossy, I'm the Boss“.
