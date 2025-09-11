Rugsėjo 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.41 val., leidžiasi 19.49 val. Dienos ilgumas 13.08 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 12.07 val., teka 20.34 val.
Vardadieniai:
Augantas, Gytautė (Gytė), Helga, Hiacintas, Jacintas, Jackus, Nutautas
Rugsėjo 11-oji Lietuvos istorijoje:
1934 – Luokėje kilusio gaisro metu sudegė beveik visas miestelis.
1941 — gimė poetas Alfonsas Bukontas.
1960 – eidamas 68 metus mirė geografas, keliautojas, visuomenės veikėjas, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininkas Kazys Pakštas. Gimė 1893 m.
1961 — mirė lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dramaturgas, vienas reikšmingiausių XX a. lietuvių literatūros novatorių Antanas Škėma. Gimė 1911 m.
1993 — dieną oficialiai pranešta apie Lietuvos savanorių maištą Kaune, kuris truko beveik du mėnesius.
2000 — Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį kunigo Ričardo Mikutavičiaus žudikams. Organizatorius 46 metų Vladas Beleckas teismo sprendimu įkalinamas iki gyvos galvos.
2010 — eidamas 84 metus, mirė filologijos profesorius, buvęs ministras Henrikas Zabulis. Gimė 1927 m.
2012 — poetui Tomui Venclovai įteiktas Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
Rugsėjo 11-oji pasaulio istorijoje:
1524 — gimė vienas garsiausių prancūzų poetų Pierre de Ronsard (Pjeras de Ronsaras ).
1865 – teisininkas, politinis veikėjas, Latvijos liaudies poetas, dramaturgas Janis Pliekšanis, žinomas slapyvardžiu Rainis. Mirė 1929 m.
1885 — gimė britų poetas ir eseistas David Herbert Lawrence (Deividas Herbertas Lorencas).
1917 — gimė 10-tasis Filipinų Prezidentas Ferdinand Marcos (Ferdinandas Markosas), valdęs šalį 1965 — 1986 metais. Mirė 1989 m.
1944 — Antrojo pasaulinio karo metu JAV armija įžengė į Vokietijos teritoriją.
1944 — Winston Churchill (Vinstonas Čerčilis) ir Franklin D. Roosevelt (Franklinas Ruzveltas) susitiko antrojoje Kvebeko konferencijoje Kanadoje.
1962 — SSRS įspėjo JAV, jog jei ši atakuos Kubos ar sovietų laivus, tai bus vertinama kaip karo pradžia.
1971 — sulaukęs 77-erių metų amžiaus, mirė Nikita Chruščiovas, buvęs SSKP lyderis.
1973 — karinio perversmo Čilėje metu žuvo marksistų prezidentas Salvador Alljende (Salvadoras Aljendė).
1990 — prezidentas George'as Bushas (Džordžas Bušas) kreipėsi į Kongresą, patvirtindamas JAV pasiryžimą ginti Kuveitą Irako aneksijos atveju.
1997 — 14 Estijos taikdarių nuskendo pratybų metu, per audrą iš Sur Pakrio salos šiaurės vakaruose guminiais plaustais mėginant persikelti į žemyną.
2001 — JAV buvo įvykdytas didžiausiais istorijoje teroro aktas: iš pradžių du pagrobti lėktuvai trenkėsi į Pasaulio prekybos centro Niujorke dangoraižius, po to vienas — į Pentagoną ir dar vienas nukrito Pensilvanijoje.
2009 — JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) erdvėlaivis „Discovery“ nutūpė Edwards (Edvardso) oro pajėgų bazėje Kalifornijoje, baigęs 13 dienų trukusią misiją Tarptautinėje kosminėje stotyje.
2022 — švedai balsavo parlamento rinkimuose. Po mėnesio trys dešiniojo sparno partijos sutarė formuoti vyriausybę su beprecedente kraštutinių dešiniųjų „Švedijos demokratų“ parama. Premjeru tapo konservatorių lyderis Ulfas Kristerssonas (Ulfas Kristersonas).
2024 – mirė Peru prezidento pareigas 1990–2000 m. ėjęs Alberto Fujimori (Albertas Fudžimoris). Gimė 1938 m.
Rugsėjo 11-oji šou pasaulyje:
1943 — gimė Mickey Hart (Mikis Hartas) iš grupės „Grateful Dead“.
1948 — Naujajame Moldene gimė John Martyn (Džonas Martinas), britų dainininkas, dainų autorius ir gitaristas. Mirė 2009 metų sausio 29 d.
1962 — britų grupė „The Beatles“ baigė įrašinėti savo pirmąjį singlą „Love Me Do“ Abbey Road studijoje.
1965 — gimė muzikantas Moby.
1971 — televizija „ABC“ pradėjo rodyti animacinį serialą „The Jackson Five“.
1975 — grupės „Aerosmith“ to paties pavadinimo albumas tapo auksiniu.
1988 — Budapešte, Vengrijoje „Metallica“ pradėjo savo turą po Europą.
1994 — nuo vėžio mirė 85-erių metų teatro ir kino aktorė Jessica Tandy (Džesika Tendi).
1996 — grupės „INXS“ lyderis Michael Hutchence (Maiklas Hačensas) prisipažino esąs kaltas, sudavęs fotografui, ir buvo nubaustas 600 dolerių bauda.
1997 — Holivudo Šlovės takas pasipildė dar viena — John Lee Hooker (Džono Ly Hukerio) — žvaigžde.
2009 — sulaukęs 81 metų amžiaus Los Andžele nuo vėžio mirė JAV scenaristas Larry Gelbart (Laris Gelbartas), prisidėjęs kuriant milžiniško populiarumo sulaukusį komišką televizijos serialą „Karo lauko ligoninė“ (M*A*S*H).
2009 — savo namuose Manhatane ištiktas infarkto mirė JAV pankroko atlikėjas ir poetas Jim Carroll (Džimas Kerolas). Jam buvo 60 metų.
2010 — JAV režisierė Sofia Coppola (Sofija Kopola) Venecijos kino festivalyje už savo filmą „Kažkur“ (Somewhere) laimėjo prestižinį „Aukso liūtą“.
2010 — būdamas 96 metų amžiaus mirė amerikietis aktorius Kevin McCarthy (Kevinas Makartis), suvaidinęs miestelio gydytoją garsiame 1956 m. mokslinės fantastikos filme „Kūnų grobikų įsiveržimas“ (Invasion of the Body Snatchers).
2011 — būdamas 39 metų Australijoje mirė televizijos serialo „Spartakas“ žvaigždė Andy Whitfield (Endis Vitfildas).
