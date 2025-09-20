Rugsėjo 20-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 20-oji, šeštadienis, 38 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 6.58 val., leidžiasi 19.27 val. Dienos ilgumas 12.29 val.
Mėnulis (delčia) teka 5.09 val., leidžiasi 19.04 val.
Vardadieniai:
Eustachijus, Fausta, Imbertas, Kolumba, Tautgirdė, Vainoras
Datos:
Miškininko diena
Rugsėjo 20-oji Lietuvos istorijoje:
1260 — prasidėjo Herkaus Manto vadovaujamas prūsų sukilimas prieš vokiečių ordiną (1260–1274 m.).
1864 — gimė vienas geriausių XIX a. pabaigos Lietuvos tautinio atgimimo publicistų Antanas Vilkutaitis-Keturakis. Mirė 1903 m.
1869 — gimė lietuvių literatūros klasikas, dvasininkas, tautinio sąjūdžio katalikiškosios srovės idealas Juozas Tumas-Vaižgantas. Mirė 1933 m.
1902 — gimė kompozitorius Antanas Budriūnas. Mirė 1966 m.
1922 — gimė dailininkė, žymi scenografė, docentė Regina Songailaitė-Balčikonienė. Mirė 2007 m.
1991 — įregistruota valstybinė aviakompanija „Lietuvos avialinijos“. Ši diena laikoma aviakompanijos įkūrimo diena.
2007 — rugpjūčio 13 d. Romoje mirusio ilgamečio Lietuvos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto Kazio Lozoraičio palaikai po mėnesio iš Romos buvo perkelti į Kauną ir iškilmingai palaidoti šalia tėvų ir brolio Petrašiūnų kapinėse.
2011 — Vilniaus universiteto (VU) garbės daktaro vardas suteiktas Nobelio premijos laureatui, Miuncheno technikos universiteto profesoriui Robert Huber (Robertui Huberiui).
Rugsėjo 20-oji pasaulio istorijoje:
1519 — portugalas Ferdinand Magellan (Ferdinandas Magelanas) iš Sevilijos leidosi į kelionę aplink pasaulį. Iš kelionės sugrįžo tik vienas laivas („Victoria“) iš penkių. Pats F. Magelanas žuvo Filipinuose.
1842 — Škotijoje gimė britų chemikas ir fizikas James Dewar (Džeimsas Devoras), žinomas kaip termoso išradėjas. Mirė 1923 m. Londone.
1863 — sulaukęs 78-erių metų amžiau Berlyne mirė vokiečių filologas, tautosakininkas Jacob Grimm (Jakobas Grimas). Jakobas su broliu nuo 1805 m. rinko pasakas ir sakmes, kurios visame pasaulyje žinomos kaip brolių „Grimų pasakos“. J. Grimas gimė 1785 m.
1870 — italų karinės pajėgos užėmė Romos miestą.
1878 — gimė amerikiečių rašytojas, romano „Džiunglės“ (1906 m.) autorius Upton Sinclair (Aptonas Sinkleras).
1881 — Chester A. Authur (Česteris Arturas) tapo 21-uoju JAV prezidentu.
1884 — San Franciske, Kalifornijoje įsikūrė Lygių teisių partija.
1898 — Berlyne mirė vokiečių rašytojas Theodor Fontane (Teodoras Fontanė). Gimė 1819 m.
1946 — prasidėjo pirmasis Kanų filmų festivalis. Jo premjera buvo atidėta 1939 metais, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui.
1957 — mirė žymus pasaulyje suomių kompozitorius, pedagogas, koncertų smuikui ir fortepijonui autorius Jean Sibelius (Janas Sibelijus). Jis sukūrė septynias simfonijas bei muziką H. K. Anderseno pasakai „Bjaurusis ančiukas“. Gimė 1865 m.
1958 — Niujorke parduotuvėje peiliu į krūtinę buvo sužeistas Martin Luther King (Martinas Liuteris Kingas) jaunesnysis.
1990 — Rytų ir Vakarų Vokietijos ratifikavo sutartį dėl susivienijimo.
1999 — buvusio Sovietų Sąjungos prezidento Michailo Gorbačiovo žmona Raisa mirė nuo leukozės.
Rugsėjo 20-oji šou pasaulyje:
1924 — gimė amerikiečių madų dizaineris James Galanos (Džeimsas Galanos).
1934 — gimė garsi italų kino aktorė ir „Oskaro“ laureatė Sophia Loren (Sofija Loren).
1968 — gimė grupės „Soundgarden“ narys Ben Shepherd (Benas Šeperdas).
1972 — Paul (Polo) ir Linda McCartney (Lindos Makartni) fermoje policija rado augančias kanapes.
1975 — Bruce Springsteen (Briusas Springstynas) išleido singlą „Born to Run“.
