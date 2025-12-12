Rusija atmeta Zelenskio pasiūlymą dėl referendumo Donbaso klausimu

„Ši teritorija yra Rusijos“, – pareiškė Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas, omenyje turėdamas 2022 m. Rusijos įvykdytą minimo Ukrainos regiono „aneksiją“, pranešė naujienų agentūra „Interfax“.
Praėjus keliems mėnesiams po visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija priėmė konstitucijos pataisą ir prie savo teritorijos neteisėtai prijungė Donbasą, kurį sudaro Donecko ir Luhansko sritys, bei Chersono ir Zaporižios sritis.
V. Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad tik Ukrainos žmonės gali priimti sprendimus dėl teritorinių klausimų, pavyzdžiui, referendumo būdu.
V. Putino vizito Turkmėnijos sostinėje Ašchabade metu J. Ušakovas tvirtino, kad V. Zelenskio tikslas yra į taikos planą, rengiamą su Jungtinėmis Valstijomis, įtraukti pasiūlymus, kurie būtų nepriimtini Rusijai. Kremliaus pareigūnas nurodė, kad Rusija dar nesusipažino su dokumentais, kurie šiuo metu aptariami su pagrindiniais Europos valstybių atstovais. Pasak jo, nauja versija gali blogesnė ir nepriimtina Rusijai.
J. Ušakovas taip pat pakartojo Rusijos reikalavimus, kad Ukraina turi išvesti savo pajėgas iš Donbaso, jog būtų galima skelbti paliaubas. Dabar pirmą kartą skamba oficialūs pareiškimai, kad Rusija Donbase galėtų numatyti demilitarizuotą zoną, kurią administruotų Maskva.
„Visiškai įmanoma, kad ten nebus jokių ginkluotųjų pajėgų – nei Rusijos, nei Ukrainos. Nepaisant to, ten bus Nacionalinė gvardija, mūsų policija; bus viskas, ko reikia tvarkai palaikyti ir gyvenimui organizuoti“, – kalbėjo J. Ušakovas.
Rusijos Nacionalinė gvardija yra aprūpinta ginklų sistemomis ir turi įgaliojimus, kurie panašūs į karinius. Jos nariai taip pat yra pasitelkiami kare.
V. Putinas ankstesnę dieną pranešė apie naujus laimėjimus vykdant puolimą Donbase ir pareiškė, kad Rusija gali pasiekti savo karo tikslus ir mūšio lauke. Dabartinis tikslas yra išstumti Ukrainos pajėgas iš tos teritorijos dalies, kurios Maskva dar nekontroliuoja.