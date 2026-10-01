Rusija: Europos ginklų gamyklos gali tapti taikiniais

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad ginklus Kyjivui gaminančios ginklų gamyklos neturėtų manyti, kad yra saugios vien dėl to, kad yra už Ukrainos ribų.
Šis įspėjimas sulaukė griežtos už gynybą atsakingo Europos Komisijos nario Andriaus Kubiliaus reakcijos. Jis pareiškė, kad Rusijos smūgis tokiems objektams NATO teritorijoje galėtų aktyvuoti 5-ąjį straipsnį, t. y. Aljanso kolektyvinės gynybos nuostatos taikymą.
„Jei Rusija smogtų mūsų gamykloms Europos teritorijoje, tai būtų 5-asis straipsnis“, – pareiškė A. Kubilius Lenkijos televizijai Europos Parlamento Saugumo ir gynybos komiteto posėdžio paraštėse.
Europoje vis labiau didėja susirūpinimas dėl Rusijos hibridinių operacijų, o retorika tarp Maskvos ir NATO tampa vis labiau konfrontacinė.
Atmetė paliaubas
Maskvai intensyvinant savo oro smūgių kampaniją prieš Kyjivą, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį atmetė tolimojo nuotolio smūgių paliaubų su Ukraina galimybę.
„Mums sakoma: „Tegul jie nustoja smogti jūsų naftos perdirbimo gamykloms, o jūs nebesmogsite jų laivams“. Tai tiesiog juokinga“, – pareiškė V. Putinas Valdajaus politiniame forume.
Paklaustas apie Rusijos atsakymą į šią idėją, jis atsakė: „Ne“.
Grasinimai branduoliniu ginklu
Rusija svarstytų visų rūšių ginklų panaudojimo galimybę, jei būtų užpultas jos Kaliningrado eksklavas, ketvirtadienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Jis taip pat tvirtino, kad Maskva „neturi jokių ketinimų ką nors pulti“.
Jo komentarai pasirodė tuo metu, kai didėja įtampa dėl Kaliningrado – smarkiai militarizuotos Rusijos teritorijos, besiribojančios su Lenkija, Lietuva ir Baltijos jūra.
„Jei kalbama apie tiesioginį puolimą prieš Rusijos Federaciją (...), tuomet, žinoma, Rusijos Federacijos visų rūšių ginklų, kuriais mūsų šalis disponuoja, panaudojimo klausimas neišvengiamai ir nedelsiant bus įtrauktas į darbotvarkę. Tai neišvengiama“, – pareiškė V. Putinas metiniame Valdajaus forume.
NATO šalys pastaraisiais mėnesiais surengė kelerias karines pratybas prie Kaliningrado srities sienų. Tai paskatino Maskvą paskelbti pareiškimą, kuriame ji pasmerkė „Šiaurės Atlanto aljanso vadovybės ir NATO valstybių narių provokuojančius pareiškimus ir veiksmus“.
NATO savo ruožtu pasmerkė Rusijos „grasinimą panaudoti jėgą, įskaitant bet kokią neatsakingą branduolinę retoriką“.
Ketvirtadienį V. Putinas dar kartą pasmerkė „Baltijos jūroje vis rengiamas karines pratybas“ ir „bandymus perimti“ Rusijos laivus.
„Visa tai reiškia eskalaciją“, – sakė jis.
„Neturime jokių ketinimų ką nors pulti – nei 2029 metais, nei 2030, nei 2050-aisiais“, – tvirtino V. Putinas.
„Tačiau jei susidursime su agresija, būsime priversti atsakyti. Europos šalių piliečiai turi aiškiai tai suprasti“, – pridūrė jis.