 Rusija nesutinka su europiečių taikdarių dislokavimu Ukrainoje

Rusija nesutinka su europiečių taikdarių dislokavimu Ukrainoje

2025-08-21 14:14
BNS inf.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad bet koks Europos karių buvimas Ukrainoje būtų „visiškai nepriimtinas“, Kyjivo sąjungininkams siekiant apibrėžti saugumo garantijas. 

Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas / Scanpix nuotr.

„Tai būtų visiškai nepriimtina Rusijos Federacijai“, – sakė S. Lavrovas, atsakydamas į žurnalisto klausimą apie Ukrainos saugumo garantijas.

Rusijos užsienio reikalų ministras saugumo garantijas pavadino „užsienio intervencija į kažkurią Ukrainos teritorijos dalį“.

Rusija taip pat pareiškė, kad Ukraina nėra suinteresuota ilgalaikiu taikos susitarimu.

„Ukrainos režimas ir jo atstovai labai konkrečiai komentuoja esamą situaciją, tiesiogiai parodydami, kad jie nėra suinteresuoti tvariu, teisingu ir ilgalaikiu susitarimu“, – pažymėjo S. Lavrovas. 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Rusija
taikdariai
derybos

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų