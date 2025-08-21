Rusija nesutinka su europiečių taikdarių dislokavimu Ukrainoje

„Tai būtų visiškai nepriimtina Rusijos Federacijai“, – sakė S. Lavrovas, atsakydamas į žurnalisto klausimą apie Ukrainos saugumo garantijas.
Rusijos užsienio reikalų ministras saugumo garantijas pavadino „užsienio intervencija į kažkurią Ukrainos teritorijos dalį“.
Rusija taip pat pareiškė, kad Ukraina nėra suinteresuota ilgalaikiu taikos susitarimu.
„Ukrainos režimas ir jo atstovai labai konkrečiai komentuoja esamą situaciją, tiesiogiai parodydami, kad jie nėra suinteresuoti tvariu, teisingu ir ilgalaikiu susitarimu“, – pažymėjo S. Lavrovas.