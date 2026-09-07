Rusija nurodė uždaryti Vokietijos konsulatą Sankt Peterburge

Rusijos užsienio reikalų ministerija išplatintame pranešime nurodė, kad „atšaukia sutikimą Vokietijos Federacinės Respublikos generalinio konsulato Sankt Peterburge veiklai“, ir pridūrė, jog konsulatas „privalo nutraukti savo darbą ne vėliau kaip 2026 metų rugsėjo 18 dieną, o visi jo darbuotojai ne vėliau kaip iki šios datos privalo palikti Rusijos Federaciją“.
Apie tai paskelbta po to, kai Berlynas praėjusios savaitės antradienį apkaltino Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbė apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą.
Ketvirtadienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos Goethe's (Gėtės) institutui priklausantys kultūros centrai.
Pirmadienį Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Goethe's instituto darbuotojai turi išvykti iki rugsėjo 13 dienos.
Vokietija yra viena pagrindinių Ukrainos sąjungininkių, o Europos šalys nerimauja dėl, jų teigimu, hibridinių atakų jų teritorijoje.
Europos Sąjunga (ES) teigė, kad incidentas Leipcigo ir Halės oro uoste, susijęs su sprogmenų prikrautu dronu, turėjo visus „valstybės remiamo terorizmo“ požymius.
Rusija kaltinimus atmeta.
Savaitgalį S. Lavrovas apkaltino Berlyną „vėl norint karo“.
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