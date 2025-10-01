Rusija vėl vilkina Trumpo pasiūlytas derybas

Po praėjusią savaitę įvykusio pokalbio telefonu Rusijos ir JAV vadovai Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas paskelbė, kad susitiks Budapešte deryboms dėl karo Ukrainoje sureguliavimo.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pirmadienį kalbėjosi aptardami pasirengimą aukščiausiojo lygio susitikimui ir turėtų susitikti asmeniškai galutiniam detalių suderinimui.
D. Trumpas sakė, kad susitikimas su V. Putinu galėtų įvykti per dvi savaites, tačiau atrodo, kad šis terminas vis labiau tolsta.
Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas antradienį pareiškė, kad „per anksti kalbėti apie planus“ parengiamajam S. Lavrovo ir M. Rubio susitikimui.
„Nei prieš skambutį, nei vakarykščio pokalbio metu nebuvo konkrečiai kalbama apie susitikimą“, – Rusijos valstybinės naujienų agentūros citavo S. Riabkovą.
„Bet kuriam tokios svarbos kontaktui reikia tinkamai pasirengti“, – sakė S. Riabkovas, pridurdamas, kad pirmiausia turi būti atliktas „namų darbų etapas“.
D. Trumpas, anksčiau tvirtinęs, kad galėtų sureguliuoti karą Ukrainoje per kelias valandas, parodė nusivylimą tiek Maskva, tiek Kyjivu dėl nepavykusio bandymo siekti taikos.
V. Putinas atmetė daugkartinius raginimus nutraukti ugnį ir laikosi savo kategoriškų ir Kyjivui nepriimtinų reikalavimų sąrašo.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, siekiantis dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime Budapešte, atmeta galimybę daryti teritorines nuolaidas.
Keli tiesioginių Ukrainos ir Rusijos komandų derybų Stambule raundai nedavė jokių rezultatų, išskyrus apsikeitimą belaisviais ir kovose žuvusių karių kūnų repatriaciją.
Ankstesnis V. Putino ir D. Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimas Aliaskoje baigėsi anksčiau laiko, nepadarius jokio proveržio link taikos susitarimo.
Ukraina teigia, kad pažangai pasiekti būtinas V. Putino ir V. Zelenskio susitikimas, tačiau Kremlius atmetė galimybę derėtis su Ukrainos vadovu, kol nebus praktiškai pasiektas taikos susitarimas.