Rusijoje nebepajuda iš vietos šimtai „Porsche“ automobilių

Pastaruoju metu pasipylė vairuotojų pranešimai apie staiga sustojančius automobilius. Pasak jų, automobiliai užsirakina, užgęsta arba nebeužsiveda.
Kai kurie vairuotojai, kaip pranešama, ėmėsi laikinų sprendimų – išėmė GPS antenas, kelioms valandoms atjungė akumuliatorius arba visam laikui išjungė judėjimo sekimo įrenginį.
Gedimai paveikė nuo 2013 m. gaminamus „Porsche“ modelius, įskaitant „Cayenne“, „Panamera“ ir „Macan“, kuriuose integruota šios markės transporto priemonių sekimo sistema – modulis, susietas su automobilio signalizacija ir užvedimo mechanizmu.
Didžiausia Rusijos automobilių importuotoja „Rolf“ klientams pranešė, kad „gali būti, jog tai buvo padaryta tyčia“, nors tai patvirtinančių įrodymų nėra.
„Porsche“ sustabdė automobilių pristatymą į Rusiją 2022 m., po to, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, tačiau šalies keliais teberieda tūkstančiai vokiečių gamintojo automobilių.
