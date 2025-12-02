Švedija paleido sankcionuotą Rusijos laivą

„Prokuroras nusprendė nepradėti tyrimo dėl įtariamo sankcijų pažeidimo. Todėl laivui leista išplaukti“, – sakė muitinės tarnybos atstovas.
LSEG sekimo duomenys rodo, kad laivas vėl juda į šiaurę palei vakarinę Švedijos pakrantę. „Adler“ yra Europos Sąjungos (ES) sankcijų sąraše, jam ir jo savininkei „M Leasing LLC“ taip pat taikomos JAV sankcijos dėl įtariamo dalyvavimo ginklų kontrabandoje, rodo sankcionuotų įmonių ir asmenų duomenų bazė „OpenSanctions“.
Švedijos muitinės tarnyba atsisakė atskleisti, kokį krovinį vežė „Adler“, kai gruodžio 15 d. išplaukė iš Sankt Peterburgo į nežinomą vietą.
Švedijos muitinės pareigūnai sekmadienį pranešė, kad valdžios institucijos sulaikė Rusijos krovininį laivą „Adler“, penktadienį dėl variklio problemų išmetusį inkarą Švedijos vandenyse netoli šalies pietvakarinio Hioganeso miesto. Ankstesnę dieną Švedijos muitinės tarnybos ir pakrančių apsaugos atstovai atliko patikrinimą laive „Adler“.
